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В США суд снизил сумму штрафа J&J за побочный эффект от препарата
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РИА Новости

В США суд снизил сумму штрафа J&J за побочный эффект от препарата

01:34 18.01.2020
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суд американского города Филадельфия снизил с 8 миллиардов до 6,8 миллиона долларов сумму, которую американская компания Johnson & Johnson была обязана выплатить в качестве компенсации мужчине из Мэриленда, который подал иск на компанию, так как та должным образом не предупреждала клиентов о побочных эффектах и рисках при применении антипсихотического препарата Risperdal, сообщает издание Wall Street Journal.
Ранее сообщалось, что житель Мэриленда Николас Мюррей в своем иске утверждал, что в детстве (с 2003 по 2008 год) он принимал препарат Risperdal, применяемый для лечения шизофрении и биполярного расстройства, однако у средства проявился побочный эффект – увеличение ткани молочной железы. Согласно истцу, компания знала о рисках, но должным образом не уведомила докторов, выписывающих рецепт на лекарство.
Первоначально в 2015 году суд присяжных вынес вердикт по этому делу, обязав компанию выплатить 1,75 миллиона долларов в качестве компенсации, позже сумма была снижена до 680 тысяч долларов. Однако истец подал апелляцию, и по новому решению, вынесенному в октябре 2019 года, должен был получить 8 миллиардов.
Сообщается, что компания обратилась в суд с просьбой снизить сумму выплаты, заявляя, что она является "чрезмерной". По данным газеты, Johnson & Johnson после решения суда заявила, что судья "закономерно снизил чрезмерную сумму штрафа", при этом отметила, что продолжит оспаривать решение суда. Адвокат истца, в свою очередь, сообщил, что намерен обжаловать нынешний вердикт судьи и восстановить сумму выплаты в восемь миллиардов долларов.
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