В США суд снизил сумму штрафа J&J за побочный эффект от препарата

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Суд американского города Филадельфия снизил с 8 миллиардов до 6,8 миллиона долларов сумму, которую американская компания Суд американского города Филадельфия снизил с 8 миллиардов до 6,8 миллиона долларов сумму, которую американская компания Johnson & Johnson была обязана выплатить в качестве компенсации мужчине из Мэриленда, который подал иск на компанию, так как та должным образом не предупреждала клиентов о побочных эффектах и рисках при применении антипсихотического препарата Risperdal, сообщает издание Wall Street Journal

Ранее сообщалось, что житель Мэриленда Николас Мюррей в своем иске утверждал, что в детстве (с 2003 по 2008 год) он принимал препарат Risperdal, применяемый для лечения шизофрении и биполярного расстройства, однако у средства проявился побочный эффект – увеличение ткани молочной железы. Согласно истцу, компания знала о рисках, но должным образом не уведомила докторов, выписывающих рецепт на лекарство.

Первоначально в 2015 году суд присяжных вынес вердикт по этому делу, обязав компанию выплатить 1,75 миллиона долларов в качестве компенсации, позже сумма была снижена до 680 тысяч долларов. Однако истец подал апелляцию, и по новому решению, вынесенному в октябре 2019 года, должен был получить 8 миллиардов.