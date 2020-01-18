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Туризм
2020-01-18T14:15+0300
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Эксперты рассказали, как туристам возвращают потерянные миллионы
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как туристам возвращают потерянные миллионы

14:15 18.01.2020
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© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с водителем такси
Девушка с водителем такси
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эксперты собрали истории чудесных возвращений: забытые 700 тысяч бат вернули туристу в Таиланде, дорогие часы – в Дубае, деньги на свадьбу — в Израиле, сообщает АТОР.

Полтора миллиона вернули через соцсети

Туристу, который забыл на прошлой неделе в тайском ресторане 700 тысяч бат (примерно 1,4 миллион рублей), удалось получить их обратно благодаря соцсетям. Пропажу денег он обнаружил только на заправке, куда отправился после обеда в провинции Пхетчабун.
Как сообщила газета Bangkok Post, путешественник написал пост в группу в Facebook, созданную для помощи туристам. Администратор связался с владельцем ресторана, и тот ответил, что деньги найдены и находятся в сохранности. Они были возвращены владельцу.
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Полиция нашла россиянку

Туристка из России, потерявшая в начале января в эмирате Дубай дорогие часы, не стала оповещать об этом даже полицию. Она заметила пропажу лишь в Москве. И не была уверена, где именно обронила часы – в Дубае или уже в российской столице.
Полиция эмирата нашла часы и выяснила, что они были приобретены не в ОАЭ. Дальнейшее расследование дало новые зацепки, они и вывели полицейских на туристку из России, которая была приятно удивлена, когда ей позвонили из Дубая с радостной новостью.
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Деньги на свадьбу остались в автобусе

В Хайфе водитель вернул забывчивой путешественнице деньги, отложенные на ее собственную свадьбу.
По словам Сарит Хейло Рона Хадара, когда она вышла из рейсового автобуса и заметила отсутствие сумки, она впала в настоящий шок. Но продлился он не более 30 минут.
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Этого времени хватило для того, чтобы один из пассажиров обнаружил сумку и передал ее водителю. А тот, вместо того чтобы просто передать вещь в бюро находок, открыл ее и по документам через справочную службу узнал номер телефона женщины. Созвонился с ней и вернул сумку.

Водители такси возвращают сотни тысяч

Также поступил и водитель такси из столицы Непала города Катманду. Он подвозил туриста из Кореи, а после поездки обнаружил, что тот забыл в салоне ноутбук, банковские карточки и 342 тысяч рупий (примерно, 300 тысяч рублей). Водитель обратился к дорожной полиции и турист был найден.
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Еще одна история произошла в Стамбуле в середине прошлого года. Как сообщали тогда местные СМИ, путешественники из Туниса взяли такси из аэропорта до отеля в районе Кумкапы и забыли свою сумку с 30-ю тысячасми евро в автомобиле.
Водитель заметил забытую вещь, когда в автомобиль садился другой пассажир, и вернул ее в тот же день.
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