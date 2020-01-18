Практическая психология: как школьники Москвы учатся не конфликтовать

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Научиться правильно вести себя в споре московским школьникам помогают профессиональные медиаторы. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет осваивают навыки бесконфликтного общения со сверстниками. Осенью прошлого года на базе семейного центра САО запустили обучающий курс "Школа юного медиатора", где специалисты разыгрывали со школьниками разные конфликтные ситуации, а затем показывали пути выхода из них. За это время роль медиатора примерили на себя 25 подростков.

Школа юного медиатора помогает научиться общаться со сверстниками и улаживать конфликты. По словам директора семейного центра САО Ирины Пономаревой, за время учебы подростки могут приобрести и профессиональные качества, которые пригодятся им на любом этапе карьеры. На сегодняшний день в Москве работают 11 окружных служб медиации на базе семейных центров, сообщает сайт mos.ru

Первые выпускники уже получили сертификаты о прохождении обучающего курса, церемония награждения состоялась 16 января. Теперь им предстоит пройти практику наставничества.

"В "Школу юного медиатора" я пришел с сомнениями. Никогда не думал, что конфликт может положительно повлиять на взаимоотношения. Благодаря практическим занятиям, на которых мы разбирали различные конфликты — как постановочные, так и из реальной жизни, мне стал понятен сам механизм конфликта и способы его решения. Особенно мне понравилось быть в роли медиатора", — поделился один из выпускников, 16-летний Алексей Кузнецов из политехнического колледжа № 8.

А учащейся в том же колледже 15-летней Ксении Поляковой понравилось в школе юного медиатора то, что теория подкреплялась практикой.