2020-01-18T22:21+0300
2020-01-18T22:21+0300
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Зрители назвали самые жуткие сцены из детских зарубежных мультфильмов
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РИА Новости
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РИА Новости
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Зрители назвали самые жуткие сцены из детских зарубежных мультфильмов
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости.
Пользователи сайта BuzzFeed назвали
самые жуткие сцены и эпизоды из детских зарубежных мультфильмов, некоторые из которых пугают их до сих пор.
Смерть Клейтона ("Тарзан")
По мнению зрителей, сцена, когда браконьер Клейтон запутывается в лианах и случайно вешается на них — худшая часть в мультфильме "Тарзан" (1999 год).
"Аниматоры еще и тень его мертвого тела включили. В детский фильм. Как вообще можно было додуматься до такого?" — прокомментировал @fandomphan.
Кошмар Чарли ("Все псы попадают в рай")
"Когда Чарли видит тот кошмар, что он в аду и там несколько страшных демонов. Для кого этот фильм?" — возмутился @chris33.
Машина, собирающая крики ("Корпорация монстров")
Оказалось, что большая машина, засасывающая крики в мультфильме "Корпорация монстров" напугала в детстве многих пользователей сети.
Ария Фролло "Адское пламя" ("Горбун из Нотр-Дама")
"Недавно я снова посмотрел уже взрослым этот мультфильм и пришел в ужас от песни Фролло. Картина и так с самого начала мрачная, но эта композиция выводит ее на другой уровень", — написал @mrsnewman2010ln.
Растворение ботинка ("Кто подставил кролика Роджера")
Эпизод из фильма "Кто подставил кролика Роджера", в котором судья Рок растворяет нарисованный ботинок, до сих пор не любят за жестокость многие зрители.
Переодетая королева-мачеха ("Белоснежка и семь гномов")
Мачеху, которая превратилась в страшную старуху в "Белоснежке и семь гномов", кажется, боялись и боятся все дети. Как юная принцесса не испугалась и пустила ее в дом, а потом еще и яблоко попробовала, до сих пор непонятно.
Война ("Мулан")
"Сцена, где Мулан вместе с друзьями из отряда сначала поет веселую песню "A girl worth fighting for", а потом видит разрушенный гуннами лагерь, шокирует внезапностью", — написал @johnsonkellyann076.
Голодный Дональд Дак
"В какой-то момент Дональд сходит с ума, потому что очень голоден. Никогда не забуду тот сумасшедший взгляд, который у него был, когда он смотрел на топор и их корову, явно желая съесть ее. При этом Гуфи и Микки все это время должны были сдерживать его. Дисней, что ты творишь?" — рассуждает @diyanahj.
Парад розовых слонов ("Дамбо")
"Ничто не напугало меня, когда я был маленьким ребенком, настолько же сильно, как эта сцена в "Дамбо", где танцуют огромные розовые слоны, — написал @matthewschonmorgan.
Магазин ядов ("Рататуй")
"Сцена, когда папа Реми ведет его в магазин, где продаются средства для борьбы с вредителями, чтобы доказать, что людям нельзя доверять. Он показывает ему стену, на которой висят мертвые крысы, - это настоящий кошмар", — считает @thebirthofvenus.
Злобный морж ("Алиса в стране чудес")
"Морж обманывает маленьких устриц, которых нарисовали, как настоящих младенцев в чепчиках. Они покидают свой дом, после чего он ест их живыми. Что за чертовщина?" — прокомментировала @kellyh44f66a2a5.
Гибель Муфасы ("Король Лев")
Кто не плакал во время сцены в "Короле Льве", когда подлый Шрам сбрасывает брата Муфасу со скалы? И как потом маленький Симба бегает и не понимает, что случилось с его папой.