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Культура
2020-01-18T22:21+0300
https://ria.ru/20200118/1563460775.html
Зрители назвали самые жуткие сцены из детских зарубежных мультфильмов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156356/37/1563563711_143:0:2539:1348_1036x0_80_0_0_65afc252320d249143687328ae177f41.jpg
РИА Новости

Зрители назвали самые жуткие сцены из детских зарубежных мультфильмов

22:21 18.01.2020
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© Walt Disney Productions (1994)Кадр из мультфильма "Король лев"
Кадр из мультфильма Король лев
© Walt Disney Productions (1994)
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Пользователи сайта BuzzFeed назвали самые жуткие сцены и эпизоды из детских зарубежных мультфильмов, некоторые из которых пугают их до сих пор.

Смерть Клейтона ("Тарзан")

© Walt Disney Pictures (1999)Кадр из мультфильма "Тарзан"
Кадр из мультфильма Тарзан
© Walt Disney Pictures (1999)
Кадр из мультфильма "Тарзан"
По мнению зрителей, сцена, когда браконьер Клейтон запутывается в лианах и случайно вешается на них — худшая часть в мультфильме "Тарзан" (1999 год).
"Аниматоры еще и тень его мертвого тела включили. В детский фильм. Как вообще можно было додуматься до такого?" — прокомментировал @fandomphan.

Кошмар Чарли ("Все псы попадают в рай")

© Goldcrest Films International (1989)Кадр из мультфильма "Все псы попадают в рай"
Кадр из мультфильма Все псы попадают в рай
© Goldcrest Films International (1989)
Кадр из мультфильма "Все псы попадают в рай"

"Когда Чарли видит тот кошмар, что он в аду и там несколько страшных демонов. Для кого этот фильм?" — возмутился @chris33.

Машина, собирающая крики ("Корпорация монстров")

© Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures (2001)Кадр из мультфильма "Корпорация монстров"
Кадр из мультфильма Корпорация монстров
© Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures (2001)
Кадр из мультфильма "Корпорация монстров"
Оказалось, что большая машина, засасывающая крики в мультфильме "Корпорация монстров" напугала в детстве многих пользователей сети.

Ария Фролло "Адское пламя" ("Горбун из Нотр-Дама")

"Недавно я снова посмотрел уже взрослым этот мультфильм и пришел в ужас от песни Фролло. Картина и так с самого начала мрачная, но эта композиция выводит ее на другой уровень", — написал @mrsnewman2010ln.

Растворение ботинка ("Кто подставил кролика Роджера")

© Touchstone Pictures, Amblin Entertainment (1988)Кадр из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера"
Кадр из мультфильма Кто подставил кролика Роджера
© Touchstone Pictures, Amblin Entertainment (1988)
Кадр из мультфильма "Кто подставил кролика Роджера"
Эпизод из фильма "Кто подставил кролика Роджера", в котором судья Рок растворяет нарисованный ботинок, до сих пор не любят за жестокость многие зрители.

Переодетая королева-мачеха ("Белоснежка и семь гномов")

© Walt Disney Productions (1937)Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"
Кадр из мультфильма Белоснежка и семь гномов
© Walt Disney Productions (1937)
Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"
Мачеху, которая превратилась в страшную старуху в "Белоснежке и семь гномов", кажется, боялись и боятся все дети. Как юная принцесса не испугалась и пустила ее в дом, а потом еще и яблоко попробовала, до сих пор непонятно.

Война ("Мулан")

© Walt Disney Pictures (1998)Кадр из мультфильма "Мулан"
Кадр из мультфильма Мулан
© Walt Disney Pictures (1998)
Кадр из мультфильма "Мулан"

"Сцена, где Мулан вместе с друзьями из отряда сначала поет веселую песню "A girl worth fighting for", а потом видит разрушенный гуннами лагерь, шокирует внезапностью", — написал @johnsonkellyann076.

Голодный Дональд Дак

© Walt Disney Productions (1947)Кадр из мультфильма "Микки и бобовый стебель"
Кадр из мультфильма Микки и бобовый стебель
© Walt Disney Productions (1947)
Кадр из мультфильма "Микки и бобовый стебель"
"В какой-то момент Дональд сходит с ума, потому что очень голоден. Никогда не забуду тот сумасшедший взгляд, который у него был, когда он смотрел на топор и их корову, явно желая съесть ее. При этом Гуфи и Микки все это время должны были сдерживать его. Дисней, что ты творишь?" — рассуждает @diyanahj.

Парад розовых слонов ("Дамбо")

© Walt Disney Productions (1941)Кадр из мультфильма "Дамбо"
Кадр из мультфильма Дамбо
© Walt Disney Productions (1941)
Кадр из мультфильма "Дамбо"

"Ничто не напугало меня, когда я был маленьким ребенком, настолько же сильно, как эта сцена в "Дамбо", где танцуют огромные розовые слоны, — написал @matthewschonmorgan.

Магазин ядов ("Рататуй")

© Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures (2007)Кадр из мультфильма "Рататуй"
Кадр из мультфильма Рататуй
© Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures (2007)
Кадр из мультфильма "Рататуй"

"Сцена, когда папа Реми ведет его в магазин, где продаются средства для борьбы с вредителями, чтобы доказать, что людям нельзя доверять. Он показывает ему стену, на которой висят мертвые крысы, - это настоящий кошмар", — считает @thebirthofvenus.

Злобный морж ("Алиса в стране чудес")

© Walt Disney Productions (1951)Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес"
Кадр из мультфильма Алиса в Стране чудес
© Walt Disney Productions (1951)
Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес"

"Морж обманывает маленьких устриц, которых нарисовали, как настоящих младенцев в чепчиках. Они покидают свой дом, после чего он ест их живыми. Что за чертовщина?" — прокомментировала @kellyh44f66a2a5.

Гибель Муфасы ("Король Лев")

© Walt Disney Productions (1994)Кадр из мультфильма "Король лев"
Кадр из мультфильма Король лев
© Walt Disney Productions (1994)
Кадр из мультфильма "Король лев"
Кто не плакал во время сцены в "Короле Льве", когда подлый Шрам сбрасывает брата Муфасу со скалы? И как потом маленький Симба бегает и не понимает, что случилось с его папой.
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