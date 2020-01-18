Зрители назвали самые жуткие сцены из детских зарубежных мультфильмов

"В какой-то момент Дональд сходит с ума, потому что очень голоден. Никогда не забуду тот сумасшедший взгляд, который у него был, когда он смотрел на топор и их корову, явно желая съесть ее. При этом Гуфи и Микки все это время должны были сдерживать его. Дисней, что ты творишь?" — рассуждает @diyanahj.