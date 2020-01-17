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Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
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РИА Новости

Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество

23:47 17.01.2020
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© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
КАИР, 17 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом будущее отношений Багдада с альянсом, говорится в сообщении иракского МИД.
"В ходе телефонных переговоров обсуждалась ситуация в Ираке и регионе. Также рассматривалось будущее отношений с альянсом, механизмы сотрудничества", - говорится в документе.
При этом глава иракского МИД указал на "необходимость усиления роли Ирака в защите своего суверенитета". Также аль-Хаким отметил, что Ирак не должен становится ареной для противостояния (третьих стран - ред.).
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке.
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В свою очередь, генсек альянса отмечал, что НАТО обладает потенциалом, чтобы вносить больший вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в борьбу против международного терроризма, изучает, что может сделать. При этом он подчеркнул, что если организация повысит свою активность на Ближнем Востоке, она будет делать это в сотрудничестве со странами региона.
В то же время, иракский парламент в начале января потребовал вывести все иностранные войска со своей территории после несанкционированной Багдадом атаки США у столичного аэропорта, в результате которой были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и один из лидеров иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
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Мухаммед Али аль-ХакимКасем СулейманиМИД ИракаНАТОИракЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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