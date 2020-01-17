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Россия запустила восемь проектов программ в ООН
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РИА Новости

Россия запустила восемь проектов программ в ООН

23:42 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ООН, 17 янв – РИА Новости. Россия запустила восемь проектов в рамках различных программ ООН по содействию социально-экономическому развитию Сирии, КНДР, Белоруссии и Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости.
Проекты были представлены в ходе мероприятия, организованного российской миссией при ООН. В рамках Программы развития ООН (ПРООН) запущен проект, нацеленный на развитие в критически важных зонах в Сирии. Совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) Россия начала реализацию проекта, посвященного укреплению потенциала Сирии в сфере предоставления образования, питания и здравоохранения. Совместно с ВОЗ запущен проект по возобновлению предоставления медицинских услуг в недавно восстановленных провинциях Сирии.
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"Что касается проектов по Сирии, мы считаем, что сферы, которые они охватывают, а именно повышение жизнеспособности, укрепление местного потенциала в предоставлении образования, продовольствия, медицинских услуг, являются чрезвычайно важными для страны, переживающей серьезный период", - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Кроме того Россия запустила два проекта с ЮНИСЕФ в Белоруссии и КНДР. Первый из них посвящен развитию всеобъемлющего образования в Белоруссии и созданию условий, позволяющих каждому ребенку полностью раскрыть свой потенциал. Второй нацелен на снижение детской заболеваемости и смертности посредством профилактических и лечебных мероприятий в КНДР.
"Трудно переоценить важность проекта ЮНИСЕФ, который нацелен на сокращении детской смертности и заболеваемости в КНДР. Что касается проекта Фонда ООН в области народонаселения в КНДР в сфере развитии статистики, мы думаем, он должен оказать существенный эффект для экономического планирования и, следовательно, на социально-экономическое развитие страны", - указал Небензя.
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Он отметил также проект Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по развитию демографической статистики в Таджикистане.
"Наконец, мы бы хотели отметить проект ЮНИСЕФ по всеобъемлющему образованию в Белоруссии. Этот проект дополнит реализующийся проект по социальной интеграции детей с особыми потребностями. Мы надеемся, что эти два проекта вместе с усилиями правительства помогут этим детям жить лучше и счастливее", - заявил российский постпред.
Небензя отметил, что финансируемые Россией проекты традиционно носят деполитизированный и практически ориентированный характер и полностью соответствуют национальным приоритетам государств.
Главы ооновских агентств, в свою очередь, подчеркнули значительный рост взаимодействия с Россией и выразили надежду на продолжение этой тенденции.
Представители государств-партнеров поблагодарили Россию и ООН за оказываемую им помощь.
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Василий НебензяБелоруссияТаджикистанСирияКНДРООНРоссия
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