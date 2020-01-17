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В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
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РИА Новости

В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках

22:55 17.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении в отношении Николаенко уголовного дела по статье "посредничество во взяточничестве". По данным следствия, Николаенко в июне-октябре прошлого года получил от представителей одной компании, которая судилась с другой в Девятом арбитражном апелляционном суде из-за лицензионных договоров, 16 миллионов рублей для подкупа "неустановленных должностных лиц" суда второй инстанции.
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Затем он запросил еще 9 миллионов рублей для подкупа сотрудников Арбитражного суда Московского округа, где, как уточняет судебная пресс-служба, продолжилось разбирательства с участием тех же сторон. После получения от представителя коммерческой структуры 4 миллионов рублей, а также муляжа на 5 миллионов рублей 16 января Николаенко был задержан сотрудниками регионального УФСБ, информировал СК.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца, по 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Николаенко – партнер юридической компании "Хренов и партнеры", кандидат юридических наук, ранее входил в совет директоров крупных предприятий, был заместителем гендиректора компании "Базовый элемент", отмечается на сайте "Хренова и партнеров".
Николаенко упоминался в авторитетных рейтингах лучших юристов, специализирующихся на арбитражных процессах. Пресс-служба "Хренова и партнеров" ситуацию с задержанием юриста не комментирует.
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Девятый арбитражный апелляционный судСледственный комитет РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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