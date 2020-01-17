В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках

Затем он запросил еще 9 миллионов рублей для подкупа сотрудников Арбитражного суда Московского округа, где, как уточняет судебная пресс-служба, продолжилось разбирательства с участием тех же сторон. После получения от представителя коммерческой структуры 4 миллионов рублей, а также муляжа на 5 миллионов рублей 16 января Николаенко был задержан сотрудниками регионального УФСБ, информировал СК.