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Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
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РИА Новости

Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией

22:09 17.01.2020 (обновлено: 22:51 17.01.2020)
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© Depositphotos / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© Depositphotos / oleksii.chumachenko
КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
СНБО ранее днем рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины, приоритетными направлениями которого являются обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны.
Заседание Верховной рады Украины
13 января, 13:53Сказано в эфире
Политолог – украинским властям: "Придите в себя!" В Крыму призвали Украину "очнуться от пещерной русофобии". В эфире радио Sputnik политолог, пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот поддержал эти призывы, отметив, что "майданный морок" вредит самому украинскому государству.
"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществлением комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер "Крым — это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", — говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заседание имеет консультативно-совещательный характер, и предложил всем участникам в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения.
"И после этого мы встретимся и утвердим документ", — цитирует Зеленского пресс-служба.
Московский Кремль
12 января, 10:31
"Славная дата". На Украине хотят отметить "450-летие сожжения Москвы"
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Смоленск
25 декабря 2019, 15:30
Украинский журналист захотел присоединить Крым и Смоленск к Литве
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Если Донбас в украинских документах значится как оккупированная територия. О чем тогда речь?
17 января, 22:27
TTut_en
4232102
Дошло? Кто с Россией дружит тот её и доит...
17 января, 22:50
igor nigarb
6211220
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