Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Проект стратегии национальной безопасности Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

СНБО ранее днем рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины, приоритетными направлениями которого являются обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны.

"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществлением комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер "Крым — это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заседание имеет консультативно-совещательный характер, и предложил всем участникам в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения.

"И после этого мы встретимся и утвердим документ", — цитирует Зеленского пресс-служба.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.