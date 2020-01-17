Шойгу отметил роль российской журналистики в жизни общества

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. И.о. министра обороны РФ И.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу отметил роль отечественной журналистики в жизни общества, сказав, что она всегда была проводником передовых идей и высоких нравственных ценностей.

"Российская журналистика всегда выступала проводником передовых идей, высоких нравственных ценностей, активно формировала в обществе уважительное отношение к отечественной истории", - говорится в приветственном слове Шойгу, которое было оглашено в пятницу на торжественной церемонии награждения журналистов в пятницу в Москве.

От имени и.о. главы ведомства журналистов поздравили первый замглавы минобороны РФ Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Приветственный адрес от имени и.о. главы военного ведомства Цаликов передал председателю Союза журналистов Москвы Павлу Гусеву

Цаликов отметил, что деятельность военных журналистов неразрывно связана с Вооружёнными силами России. По его словам, профессия журналиста - это призвание и образ жизни.

"Особо хочу отметить самоотверженный труд военных корреспондентов, тех, кто, следуя традициям военкоров времен Великой Отечественной войны, и зачастую с риском для жизни достойно выполняют свой журналистский долг", - сказал Цаликов.