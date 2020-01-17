Шойгу отметил роль российской журналистики в жизни общества

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. И.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу отметил роль отечественной журналистики в жизни общества, сказав, что она всегда была проводником передовых идей и высоких нравственных ценностей.
"Российская журналистика всегда выступала проводником передовых идей, высоких нравственных ценностей, активно формировала в обществе уважительное отношение к отечественной истории", - говорится в приветственном слове Шойгу, которое было оглашено в пятницу на торжественной церемонии награждения журналистов в пятницу в Москве.
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От имени и.о. главы ведомства журналистов поздравили первый замглавы минобороны РФ Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Приветственный адрес от имени и.о. главы военного ведомства Цаликов передал председателю Союза журналистов Москвы Павлу Гусеву.
Цаликов отметил, что деятельность военных журналистов неразрывно связана с Вооружёнными силами России. По его словам, профессия журналиста - это призвание и образ жизни.
"Особо хочу отметить самоотверженный труд военных корреспондентов, тех, кто, следуя традициям военкоров времен Великой Отечественной войны, и зачастую с риском для жизни достойно выполняют свой журналистский долг", - сказал Цаликов.
Среди награжденных - главный редактор "Военно-исторического журнала" Игорь Чачух, ведущая программы "Между тем" на телеканале "Звезда" Наталия Метлина, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Алексей Платонов. В рамках торжественной церемонии председатель Союза журналистов Москвы наградил главного редактора газеты "Красная звезда" Николая Ефимова за участие в военно-патриотическом воспитании и сохранении традиций Вооружённых сил страны.
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