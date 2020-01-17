Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Канада призывает власти Канада призывает власти Ирана передать "черные ящики" потерпевшего крушение под Тегераном украинского Boeing для их анализа во Францию, заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо

"Известно, что ("черные ящики") были существенно повреждены … у Ирана нет необходимых технических возможностей и оборудования для проведения в сжатые сроки надлежащей экспертизы", - сказал Трюдо на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube.

По его словам "есть только несколько мест в мире, где это возможно, и во Франции есть одна из лабораторий, которая может сделать это. "И есть свидетельства начала согласия (сторон) о том, и французы определенно предложили сделать это, чтобы "черные ящики" были направлены туда для анализа. Мы призываем власти Ирана сделать это", - сказал премьер Канады.

Ранее в пятницу глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран готов передать "черные ящики" Украине после того, как к ним на месте получит доступ совместная международная группа по расследованию авиакатастрофы.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.