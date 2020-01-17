В России ответили на заявление Польши о Красной армии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские политики и дипломаты ответили польскому МИД, заявившему, что Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но "не принесла свободы".

Сенатор Олег Морозов назвал заявление польских дипломатов "историческим враньем" и попыткой переписать историю в угоду антироссийским настроениям польских элит. Он напомнил о роли Советского Союза в восстановлении Польши после фашистской оккупации.

"То есть мало того, что освободили, мало того, что огромной ценой, так еще и помогли возродить страну", — заключил парламентарий.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о "русофобской истерии и исторической безграмотности" польских политиков. Он напомнил о пакте Гитлера — Пилсудского, стремлении Польши вместе с Германией разделить СССР и Чехословакию, а также отказе Варшавы пропустить Красную армию навстречу немцам.

"Забылись несколько сот тысяч советских солдат, погибших, освобождая Польшу. Памятники им старательно сносятся по всей Восточной Европе "благодарными потомками", — заявил Толстой.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал заявление польского МИД политической амнезией. Политик подчеркнул, что СССР не только спас Польшу от порабощения, но и сохранил жизни поляков и помог восстановить страну после войны.

"Это очередная попытка польских властей перевернуть все с ног на голову и увести обсуждение в сторону от реальных событий прошлого", — заявил парламентарий.

Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На его сайте представили новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около двухсот тысяч советских солдат.

В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.