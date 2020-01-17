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В России ответили на заявление Польши о Красной армии
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РИА Новости

В России ответили на заявление Польши о Красной армии

20:44 17.01.2020 (обновлено: 21:33 17.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КапустянскийСоветские воины ведут бой в окрестностях Варшавы
Советские воины ведут бой в окрестностях Варшавы
© РИА Новости / Александр Капустянский
Советские воины ведут бой в окрестностях Варшавы. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские политики и дипломаты ответили польскому МИД, заявившему, что Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но "не принесла свободы".
Сенатор Олег Морозов назвал заявление польских дипломатов "историческим враньем" и попыткой переписать историю в угоду антироссийским настроениям польских элит. Он напомнил о роли Советского Союза в восстановлении Польши после фашистской оккупации.
"То есть мало того, что освободили, мало того, что огромной ценой, так еще и помогли возродить страну", — заключил парламентарий.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о "русофобской истерии и исторической безграмотности" польских политиков. Он напомнил о пакте Гитлера — Пилсудского, стремлении Польши вместе с Германией разделить СССР и Чехословакию, а также отказе Варшавы пропустить Красную армию навстречу немцам.
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"Забылись несколько сот тысяч советских солдат, погибших, освобождая Польшу. Памятники им старательно сносятся по всей Восточной Европе "благодарными потомками", — заявил Толстой.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал заявление польского МИД политической амнезией. Политик подчеркнул, что СССР не только спас Польшу от порабощения, но и сохранил жизни поляков и помог восстановить страну после войны.
"Это очередная попытка польских властей перевернуть все с ног на голову и увести обсуждение в сторону от реальных событий прошлого", — заявил парламентарий.
Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На его сайте представили новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около двухсот тысяч советских солдат.
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В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей". После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.
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Юзеф ЛипскийЛеонид СлуцкийПетр ТолстойОлег МорозовСовет Федерации РФГосдума РФАдольф ГитлерВ мире
Популярные комментарии
А почему бы не выставить счет за каждого погибшего при освобождении Польши советского солдата. Пусть платят семьям, наследникам. Может тогда поляки начнут ценить жизнь тех кто спас их от тотального уничтожения и подарил им жизнь.
17 января, 21:30
Фома Фомич
2700002
Зато сейчас они свободны под пятой американцев
17 января, 21:45
Гоша Гамин
1520201
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