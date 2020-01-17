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2020-01-17T19:21+0300
https://ria.ru/20200117/1563561796.html
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января
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РИА Новости

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января

19:21 17.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
"Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются на Украину в воскресенье, 19 января", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Траур по погибшим при крушении украинского Boeing
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

Близкий родственник одного из членов экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране, скорбит в международном аэропорту Борисполь в Киеве
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

При крушении никто не выжил.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

Люди у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

Сотрудница авиакомпании у народного мемориала в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране. 8 января 2019
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 12

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился в Тегеране в среду утром.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 12

Связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась сразу после взлета.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 12

Лайнер загорелся еще в воздухе, рассказал очевидец катастрофы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 12

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 12

Среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Экипаж был украинским.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 12

При крушении никто не выжил.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 12

В аэропорту Борисполь вспоминают экипаж авиалайнера.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 12

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв авиакатастрофы.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
9 из 12

Люди продолжают приносить цветы в киевский аэропорт после крушения Boeing.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 12

В аэропорту горят лампадки, они выставлены в форме взлетно-посадочной полосы.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
11 из 12

Соболезнования родным и близким погибших выражают по всему миру.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 12

Цветы у посольства Ирана в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В компании добавили, что церемония, посвященная памяти погибших в результате авиакатастрофы, состоится в терминале международного аэропорта "Борисполь".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
16 января, 19:31
От Ирана потребовали компенсаций родственникам погибших в катастрофе
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Крушение украинского самолета в ИранеСитуация на УкраинеМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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