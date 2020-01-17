США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР

Хук добавил, что иранский военный несет ответственность за расправу над "148 беспомощными иранцами в регионе Машар в ноябре прошлого года".

Хук также заявил, что США "призывают свои посольства по всему миру активно взаимодействовать с иранской диаспорой". "Очень важно проводить с ними встречи, заслушивать их обеспокоенности, и делиться с ними нашей стратегией и внешней политикой. Эта работа продолжится. Будущее Ирана будет определяться иранским народом, а не США", - сообщил он.