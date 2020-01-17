США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. США внесли в санкционный список бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за подавлением протестов в стране, заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"США внесли бригадного генерала КСИР Хасана Шавапура в список визовых санкций. Генерал Шавапур совершил грубые нарушения прав человека против демонстрантов", - сказал он в ходе брифинга.
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Хук добавил, что иранский военный несет ответственность за расправу над "148 беспомощными иранцами в регионе Машар в ноябре прошлого года".
По его словам, в госдеп США по специально созданному каналу поступили более 88 тысяч рекомендаций со стороны иранского народа по тому, кого стоит внести в санкционный список. "Мы продолжим рассматривать всю информацию, которую мы получаем от иранского народа, и мы продолжим привлекать больше официальных лиц Ирана к ответственности за нарушения прав человека", - отметил высокопоставленный дипломат.
Хук также заявил, что США "призывают свои посольства по всему миру активно взаимодействовать с иранской диаспорой". "Очень важно проводить с ними встречи, заслушивать их обеспокоенности, и делиться с ними нашей стратегией и внешней политикой. Эта работа продолжится. Будущее Ирана будет определяться иранским народом, а не США", - сообщил он.
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