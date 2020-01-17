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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-17T19:12+0300
https://ria.ru/20200117/1563561538.html
США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР

19:12 17.01.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. США внесли в санкционный список бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) за подавлением протестов в стране, заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"США внесли бригадного генерала КСИР Хасана Шавапура в список визовых санкций. Генерал Шавапур совершил грубые нарушения прав человека против демонстрантов", - сказал он в ходе брифинга.
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Хук добавил, что иранский военный несет ответственность за расправу над "148 беспомощными иранцами в регионе Машар в ноябре прошлого года".
По его словам, в госдеп США по специально созданному каналу поступили более 88 тысяч рекомендаций со стороны иранского народа по тому, кого стоит внести в санкционный список. "Мы продолжим рассматривать всю информацию, которую мы получаем от иранского народа, и мы продолжим привлекать больше официальных лиц Ирана к ответственности за нарушения прав человека", - отметил высокопоставленный дипломат.
Хук также заявил, что США "призывают свои посольства по всему миру активно взаимодействовать с иранской диаспорой". "Очень важно проводить с ними встречи, заслушивать их обеспокоенности, и делиться с ними нашей стратегией и внешней политикой. Эта работа продолжится. Будущее Ирана будет определяться иранским народом, а не США", - сообщил он.
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Конфликт США и ИранаКорпус стражей исламской революцииГосударственный департамент СШАИранСШАВ мире
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