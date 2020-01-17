Королевская опера Омана отменила представления из-за смерти султана

Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил РИА Новости, что Оман отменил гастроли ГАБТа в связи с трауром. Показы балета "Онегин" Джона Крэнко на музыку Петра Чайковского были запланированы на 23-25 января. Сейчас представления российского театра в программе оперного дома на 2020 год не значатся.