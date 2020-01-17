Королевская опера Омана отменила представления из-за смерти султана

ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Королевский оперный театр Маската отменил все запланированные на январь выступления, в том числе гастрольные спектакли Большого театра, из-за траура по умершему султану Кабусу бен Саиду Аль Саиду, сообщил в пятницу РИА Новости депутат парламента Омана Абдалла аль-Омри.
Ранее гендиректор Большого театра Владимир Урин сообщил РИА Новости, что Оман отменил гастроли ГАБТа в связи с трауром. Показы балета "Онегин" Джона Крэнко на музыку Петра Чайковского были запланированы на 23-25 января. Сейчас представления российского театра в программе оперного дома на 2020 год не значатся.
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"Программа отложена", - сказал аль-Омри.
На сайте оперы Омана размещен траурный портрет покойного султана. Первая оперная постановка "Тарх эль-бахр" с участием оманского симфонического оркестра запланирована к показу на 20 февраля.
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер 10 января в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в султанате на 40 дней приспущены государственные флаги.
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