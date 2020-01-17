Украина повторно попросила Иран предоставить бортовые самописцы Boeing

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

© Sputnik / Mazyar Asadi На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Офис генерального прокурора Офис генерального прокурора Украины повторно обратился к Ирану с просьбой предоставить украинским правоохранителям бортовые самописцы сбитого возле Тегерана Boeing, сообщила в пятницу пресс-служба офиса.

Ранее руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявляла, что иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" , который был сбит под Тегераном.

"В пятницу, 17 января 2020 года, офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении офиса в Telegram.

В пресс-службе отметили, что обращение также касается активизации международного сотрудничества по расследованию авиакатастрофы.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.