Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

Ранее сообщалось, что в 14.55 мск на Пулковском шоссе в Петербурге автомобиль BMW столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом "ПАЗ". В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир, а также пять пассажиров автобуса пострадали.