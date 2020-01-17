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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге
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РИА Новости

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

17:45 17.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.
Ранее сообщалось, что в 14.55 мск на Пулковском шоссе в Петербурге автомобиль BMW столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом "ПАЗ". В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир, а также пять пассажиров автобуса пострадали.
"В ДТП на Пулковском шоссе пострадали 7 человек. Трое в состоянии средней тяжести доставлены в Городскую больницу № 26, двоим оказана помощь на месте. Четверо пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе", - написала Митянина в Twitter.
Инспектор ГИБДД
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