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ОБСЕ рекомендовала направить наблюдателей на выборы в Таджикистане
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РИА Новости

ОБСЕ рекомендовала направить наблюдателей на выборы в Таджикистане

17:44 17.01.2020
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© Nozim Kalandarov Выборы в Таджикистане
Выборы в Таджикистане
© Nozim Kalandarov
Выборы в Таджикистане. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 17 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ рекомендует направить международных наблюдателей на парламентские выборы в Таджикистане, говорится в опубликованном ОБСЕ докладе по итогам поездки оценочной миссии БДИПЧ в Таджикистан.
Миссия БДИПЧ ОБСЕ посетила Таджикистан 9-12 декабря прошлого года с целью изучения предвыборной обстановки и оценки подготовки к парламентским выборам, назначенным на 1 марта.

"Учитывая заинтересованность гражданского общества в присутствии международных наблюдателей и готовности властей в поддержании диалога по вопросам выборов, БДИПЧ все же рекомендует направить в Таджикистан миссию для мониторинга предстоящих парламентских выборов", - отмечается в отчете.

Представители БДИПЧ в ходе бесед с членами Центральной комиссии по выборам и референдумам, представителями госучреждений, политических партий, СМИ, гражданского общества и международных организаций, аккредитованных в стране, выявили полное отсутствие прогресса в деле приведения нормативно-правовой базы выборов в соответствие с обязательствами перед ОБСЕ и международными стандартами проведения демократических выборов. "Власти Таджикистана не внесли поправки в законодательство после предыдущих рекомендаций БДИПЧ. После предыдущих парламентских выборов уровень соблюдения основных прав и свобод еще более ухудшился, из-за отсутствия независимых СМИ и действующей оппозиции выбор избирателей весьма ограничен", - говорится в докладе.
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Наблюдатели, которые поедут в Таджикистан на выборы в парламент, "основное внимание уделят практическому осуществлению правовых и административных рамок выборов, работе избирательных комиссий и реализации основных свобод в ходе кампании".
В начале этого года Таджикистан официально обратился в Исполком СНГ, ШОС, МПА СНГ, МПА ОДКБ и ОБСЕ с просьбой направить в Душанбе наблюдателей на парламентские выборы, назначенные на 1 марта 2020 года. Ожидается, что для мониторинга выборов в Таджикистан приедут более 500 международных наблюдателей. За процессом выборов в нижнюю палату парламента страны будут наблюдать порядка тысячи местных наблюдателей.
По данным ЦИК, за предыдущими выборами в марте 2015 года наблюдали 525 человек, их которых 175 были из стран СНГ, 35 – представляли Межпарламентскую ассамблею СНГ, 167 - Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Тогда, в итоговом заявлении, миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ заявила, что парламентские выборы в Таджикистане не были независимыми от государства, не было гарантии честности в подсчете голосов.
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