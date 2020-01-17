ОБСЕ рекомендовала направить наблюдателей на выборы в Таджикистане

Миссия БДИПЧ ОБСЕ посетила Таджикистан 9-12 декабря прошлого года с целью изучения предвыборной обстановки и оценки подготовки к парламентским выборам, назначенным на 1 марта.

"Учитывая заинтересованность гражданского общества в присутствии международных наблюдателей и готовности властей в поддержании диалога по вопросам выборов, БДИПЧ все же рекомендует направить в Таджикистан миссию для мониторинга предстоящих парламентских выборов", - отмечается в отчете.

Представители БДИПЧ в ходе бесед с членами Центральной комиссии по выборам и референдумам, представителями госучреждений, политических партий, СМИ, гражданского общества и международных организаций, аккредитованных в стране, выявили полное отсутствие прогресса в деле приведения нормативно-правовой базы выборов в соответствие с обязательствами перед ОБСЕ и международными стандартами проведения демократических выборов. "Власти Таджикистана не внесли поправки в законодательство после предыдущих рекомендаций БДИПЧ. После предыдущих парламентских выборов уровень соблюдения основных прав и свобод еще более ухудшился, из-за отсутствия независимых СМИ и действующей оппозиции выбор избирателей весьма ограничен", - говорится в докладе.

Наблюдатели, которые поедут в Таджикистан на выборы в парламент, "основное внимание уделят практическому осуществлению правовых и административных рамок выборов, работе избирательных комиссий и реализации основных свобод в ходе кампании".

В начале этого года Таджикистан официально обратился в Исполком СНГ, ШОС, МПА СНГ, МПА ОДКБ и ОБСЕ с просьбой направить в Душанбе наблюдателей на парламентские выборы, назначенные на 1 марта 2020 года. Ожидается, что для мониторинга выборов в Таджикистан приедут более 500 международных наблюдателей. За процессом выборов в нижнюю палату парламента страны будут наблюдать порядка тысячи местных наблюдателей.