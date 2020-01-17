В Москве выросло число многодетных семей

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество многодетных семей в Москве растет, а количество женщин, которые становятся мамами в первый раз, наоборот, снижается, сообщил журналистам главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.
"Что приятно, все чаще родителями становятся во второй, третий четвертый и даже пятый раз. Это та тенденция нас невероятно радует. Но у нас, действительно, снижается количество женщин, которые становятся мамами в первый раз. Однако больше и больше становятся многодетными семьями",- сказал Оленев.
Он также отметил, что любая форма поддержки многодетных семей будет востребована на фоне роста их количества.
XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, восемь открытых лекций с известными мировыми специалистами.
В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация.