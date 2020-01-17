В Москве выросло число многодетных семей

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество многодетных семей в Количество многодетных семей в Москве растет, а количество женщин, которые становятся мамами в первый раз, наоборот, снижается, сообщил журналистам главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

"Что приятно, все чаще родителями становятся во второй, третий четвертый и даже пятый раз. Это та тенденция нас невероятно радует. Но у нас, действительно, снижается количество женщин, которые становятся мамами в первый раз. Однако больше и больше становятся многодетными семьями",- сказал Оленев.

Он также отметил, что любая форма поддержки многодетных семей будет востребована на фоне роста их количества.

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