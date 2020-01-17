Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал попыткой "переврать историю" публикацию министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.
Посол РФ отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться. "Там огромный объем. Для того, чтобы изучить эти документы нужно время, конечно", - сказал Андреев журналистам.
Дипломат отметил, что Варшава реагирует подобным образом на любое заявление российской стороны на тему Второй мировой войны, ее предпосылок, начала, хода, освобождения Польши и так далее. "Так что мы к этому уже привыкли", - сказал он.
"Проблема заключается в том, что в угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определенные исторические постулаты, которые собственно с историей зачастую не имеют никакой связи. Подгоняются под обоснование нынешних политических задач и целей", - добавил Андреев.
Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале министерства представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. В пятницу и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".