Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T17:34+0300
https://ria.ru/20200117/1563557045.html
Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах
https://cdn25.img.ria.ru/images/156299/26/1562992601_503:791:2738:2048_1036x0_80_0_0_1e936fef6b5802b392fc4ece56c1e9db.jpg
РИА Новости

Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

17:34 17.01.2020
26674
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал попыткой "переврать историю" публикацию министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.
Посол РФ отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться. "Там огромный объем. Для того, чтобы изучить эти документы нужно время, конечно", - сказал Андреев журналистам.
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017
Вчера, 17:10
Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище Варшавы
Дипломат отметил, что Варшава реагирует подобным образом на любое заявление российской стороны на тему Второй мировой войны, ее предпосылок, начала, хода, освобождения Польши и так далее. "Так что мы к этому уже привыкли", - сказал он.

"Проблема заключается в том, что в угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определенные исторические постулаты, которые собственно с историей зачастую не имеют никакой связи. Подгоняются под обоснование нынешних политических задач и целей", - добавил Андреев.

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале министерства представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Вчера, 16:02
Толстой обвинил МИД Польши в исторической безграмотности
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. В пятницу и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
21023421
Обсудить 5
Сергей АндреевВторая мировая война (1939-1945)ПольшаРоссияПолитика
Популярные комментарии
Нужно постоянно озвучивать факты про Польшу. Вот до чего хорошо этот раз получилось! Озвучили факт их антисемитизма и поляки аж желчью истекают, а против фактов не попрёшь. Много интересного есть в архивах и всю правду об истинной натуре наших разных "братушек" надо регулярно озвучивать.
17 января, 18:15
ftfeshnik
4100000
Рекомендуем
Скрипачка Анастасия Чеботарева. Стоп-кадр видео
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал смену правительства в России
Советские воины ведут бой в окрестностях Варшавы
В России ответили на заявление Польши о Красной армии
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Площадь Независимости в Киеве
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
Мизулина попросила проверить данные о ее якобы иностранном гражданстве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Мишустин назначил нового руководителя ФНС
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров ответил на вопрос американской журналистки об импичменте Трампа
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Шведский музыкант Dr. Alban
В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали заявление МИД Польши о Красной армии
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Мировая лихорадка. Лавров раскрыл главные проблемы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния