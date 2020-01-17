Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах

ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру, заявил посол России в Польше Сергей Андреев , комментируя заявление польского МИД по поводу рассекреченных архивных документов Минобороны РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал попыткой "переврать историю" публикацию министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.

Посол РФ отметил, что за время, которое прошло с момента публикации, с документами невозможно ознакомиться. "Там огромный объем. Для того, чтобы изучить эти документы нужно время, конечно", - сказал Андреев журналистам.

Дипломат отметил, что Варшава реагирует подобным образом на любое заявление российской стороны на тему Второй мировой войны, ее предпосылок, начала, хода, освобождения Польши и так далее. "Так что мы к этому уже привыкли", - сказал он.

"Проблема заключается в том, что в угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определенные исторические постулаты, которые собственно с историей зачастую не имеют никакой связи. Подгоняются под обоснование нынешних политических задач и целей", - добавил Андреев.

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале министерства представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.