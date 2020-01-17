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СБУ проводит обыск в аэропорту в Запорожье, сообщили в горсовете
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РИА Новости

СБУ проводит обыск в аэропорту в Запорожье, сообщили в горсовете

17:17 17.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в аэропорту в Запорожье, сообщил начальник юридического отдела Запорожского городского совета Валерий Зломинога.
"Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще тогдашнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме", - цитирует Зломиногу агентство "Укринформ".
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Служба безопасности УкраиныЗапорожьеУкраинаВ мире
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