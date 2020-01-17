СБУ проводит обыск в аэропорту в Запорожье, сообщили в горсовете

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в аэропорту в Запорожье, сообщил начальник юридического отдела Запорожского городского совета Валерий Зломинога.
"Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще тогдашнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме", - цитирует Зломиногу агентство "Укринформ".
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По его словам, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьями "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением", "злоупотребление властью и служебным положением" и "служебный подлог". Он предположил, что правоохранители больше всего интересуются строительством нового терминала.
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