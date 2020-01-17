СБУ проводит обыск в аэропорту в Запорожье, сообщили в горсовете

По его словам, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьями "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением", "злоупотребление властью и служебным положением" и "служебный подлог". Он предположил, что правоохранители больше всего интересуются строительством нового терминала.