В России впервые нанесли маркировку на побывавшую в угоне машину

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Предприятие в подмосковной Предприятие в подмосковной Балашихе нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль, это первая подобная процедура после вступления в силу постановления правительства, сообщает Госавтоинспекция России

"Фактически через две недели после вступления в силу постановления правительства РФ №1653, которым были утверждены требования к дополнительной маркировке транспортных средств, одним из предприятий, расположенным в Балашихе Московской области, была впервые успешно применена процедура по нанесению такой маркировки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маркировка нанесена на автомобиль, который ранее был похищен и возвращен собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями. После возвращения владельцу с автомобилем были проведены необходимые технические экспертизы, после которых он был идентифицирован, и было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки.

Постановление правительства РФ от 12 декабря 2019 года № 1653 вступило в силу с 1 января. В документе прописаны требования к содержанию и способу нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства, маркировка которых была ранее уничтожена из-за коррозии или проведенного ремонта, либо подделана, скрыта, изменена или уничтожена вследствие противоправных действий третьих лиц.