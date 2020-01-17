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В России впервые нанесли маркировку на побывавшую в угоне машину
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РИА Новости

В России впервые нанесли маркировку на побывавшую в угоне машину

17:12 17.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства . Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Предприятие в подмосковной Балашихе нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль, это первая подобная процедура после вступления в силу постановления правительства, сообщает Госавтоинспекция России.
"Фактически через две недели после вступления в силу постановления правительства РФ №1653, которым были утверждены требования к дополнительной маркировке транспортных средств, одним из предприятий, расположенным в Балашихе Московской области, была впервые успешно применена процедура по нанесению такой маркировки", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что маркировка нанесена на автомобиль, который ранее был похищен и возвращен собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями. После возвращения владельцу с автомобилем были проведены необходимые технические экспертизы, после которых он был идентифицирован, и было принято решение о нанесении на него дополнительной маркировки.
Постановление правительства РФ от 12 декабря 2019 года № 1653 вступило в силу с 1 января. В документе прописаны требования к содержанию и способу нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства, маркировка которых была ранее уничтожена из-за коррозии или проведенного ремонта, либо подделана, скрыта, изменена или уничтожена вследствие противоправных действий третьих лиц.
По мнению российской Госавтоинспекции, нанесение дополнительной маркировки позволит однозначно идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, что исключит необходимость проведения повторных исследований и неоправданных временных затрат граждан.
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