Российские дипломаты возложили венки на мемориальном кладбище Варшавы

Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017

ВАРШАВА, 17 янв – РИА Новости. Сотрудники посольства Сотрудники посольства России Польше возложили венки на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры в день освобождения города, передает корреспондент РИА Новости.

Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года). При этом официальная Варшава не отмечает 75-летие освобождения от фашистов. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы города, "много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве".

В пятницу на мемориальное кладбище традиционно пришли сотрудники российского посольства, дипломаты из других посольств, в частности, Белоруссии. Также в церемонии возложения венков и цветов приняли участие ветераны, активисты общественных организаций.

Присутствовавший на церемонии возложения венков посол России в Польше Сергей Андреев отметил, что день освобождения Варшавы заслуживает того, чтобы эту дату отмечали на государственном уровне.

"Давайте исходить из того, что, несмотря на политическую конъюнктуру, это праздник Польши и поляков. Были времена, когда эта дата отмечалась с участием польских официальных лиц, с ротой почетного караула, с военным оркестром. Конечно, этого уже давно нет. Но я считаю, что дата освобождения столицы государства заслуживает того, чтобы ее отмечать на государственном уровне", - сказал посол.

Он отметил, что в пятницу на кладбище пришли неравнодушные люди.

"Сюда действительно пришли люди, для которых эта годовщина – не пустое понятие и которые, несмотря на непростую политическую обстановку в наших межгосударственных отношениях, по-прежнему считают, что историю нужно чтить такой, какая она была", - сказал посол.

Утром у Могилы неизвестного солдата на площади Пилсудского состоялось возложение венков, организованное Союзом солдат Войска польского.

В свою очередь МИД Польши разместил в Twitter запись, где выразил уважение к красноармейцам, пролившим кровь в борьбе с нацизмом, но заявил, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".