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Хафтар осудил меморандум Турции с Сарраджем, сообщил источник
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РИА Новости

Хафтар осудил меморандум Турции с Сарраджем, сообщил источник

17:01 17.01.2020
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© Фото : Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© Фото : Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом назвал контрпродуктивным иностранное вмешательство в дела Ливии, как военное, так и политическое, и осудил действия Турции и подписание ею соглашения с правительством Файеза Сарраджа, сообщил журналистам греческий чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Мицотакис принял Хафтара в пятницу в своем кабинете в парламенте. Командующий ливийской национальной армией ознакомил премьера с ситуацией в Ливии и его устремлениями накануне берлинской конференции.
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
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"Хафтар подробно рассказал о контрпродуктивной роли, которую играет внешнее вмешательство в его стране, как на военном, так и на политическом уровнях. Он сказал, что ливийский народ должны оставить, чтобы он сам решил свое будущее через всеобщее общенациональное собрание, без каких-либо исключений", - сказал чиновник.
"Хафтар особенно осудил негативную интервенционистскую роль Турции и заявил, что оба меморандума Сарраджа и Турции являются недействительными, поскольку они противоречат международному праву, и подписаны правительством, которое не имеет юридических полномочий для этого", - сообщил он.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории Ливии, в конце ноября подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.
"Премьер-министр Греции подчеркнул необходимость политического урегулирования ливийского кризиса и призвал господина Хафтара занять конструктивную позицию на берлинской конференции. Он подчеркнул, что прекращение огня является первым необходимым шагом для восстановления безопасности и вывода наемников, что позволит начать процесс политического урегулирования", - сообщил чиновник.
По его словам, в ходе встречи была подтверждена четкая позиция Хафтара в отношении соглашений Сарраджа и Турции.
"В беседе подробно освещались все вопросы, касающиеся обстановки в области безопасности в регионе Восточного Средиземноморья, была представлена четкая позицию Хафтара в отношении недействительности меморандумов Сарраджа и Турции и его приверженности разграничению морских зон с Грецией", - сказал чиновник.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января пройдет конференций по урегулированию в Ливии, Грецию на нее не пригласили, несмотря на просьбы Афин.
На конференцию приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии маршал Хафтар заявили, что примут участие в конференции.
Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
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Файез ас-СарраджКириакос МицотакисХалифа ХафтарЛивияБерлин (город)В мире
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Источник: в России допускают возможность встречи с Хафтаром в Берлине
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