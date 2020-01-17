В Госдуме прокомментировали заявление МИД Польши о Красной армии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал формой политической амнезии заявление МИД Польши о том, что Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но "не принесла свободы".
МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".
"Русофобия, неблагодарность и историческая ложь. Красная армия не только принесла свободу от порабощения со стороны гитлеровской Германии, но и сохранила жизни будущим поколениям поляков. Более того, СССР помогал восстановить разрушенную войной экономику Польши. Варшава в своей антироссийской риторике практикует своеобразный вид политической амнезии. Только к реальной правде это не имеет никакого отношения", - заявил Слуцкий РИА Новости.
Глава думского комитета также назвал показательной реакцию МИД Польши и на рассекречивание архивных данных об освобождении Варшавы. "Исторические факты названы "переписыванием истории". Это очередная попытка польских властей перевернуть все с ног на голову и увести обсуждение в сторону от реальных событий прошлого", - заключил Слуцкий.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал попыткой "переврать историю" публикацию министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.
Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале Минобороны к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. В пятницу и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".