В Госдуме прокомментировали заявление МИД Польши о Красной армии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Л Глава комитета Госдумы по международным делам Л еонид Слуцкий назвал формой политической амнезии заявление МИД Польши о том, что Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но "не принесла свободы".

МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".

"Русофобия, неблагодарность и историческая ложь. Красная армия не только принесла свободу от порабощения со стороны гитлеровской Германии, но и сохранила жизни будущим поколениям поляков. Более того, СССР помогал восстановить разрушенную войной экономику Польши. Варшава в своей антироссийской риторике практикует своеобразный вид политической амнезии. Только к реальной правде это не имеет никакого отношения", - заявил Слуцкий РИА Новости.

Глава думского комитета также назвал показательной реакцию МИД Польши и на рассекречивание архивных данных об освобождении Варшавы. "Исторические факты названы "переписыванием истории". Это очередная попытка польских властей перевернуть все с ног на голову и увести обсуждение в сторону от реальных событий прошлого", - заключил Слуцкий.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал попыткой "переврать историю" публикацию министерством обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. На интернет-портале Минобороны к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства. Раздел, среди прочего, содержит подборку документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат.