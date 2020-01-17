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Вид на жительство в России могут исключить из оснований утраты убежища
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РИА Новости

Вид на жительство в России могут исключить из оснований утраты убежища

16:44 17.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта Леонид Калашников, Виктор Водолацкий, Ольга Епифанова и Павел Шперов поясняют в документе, что в настоящий момент одним из оснований утраты статуса беженца или временного убежища является получение лицом разрешения на постоянное проживание в Российской Федерации (вида на жительство). В результате лицо, получившее вид на жительство, утрачивает гарантии на запрет возвращения против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства), даже если продолжают существовать обстоятельства, в связи с которыми ему ранее был предоставлен статус беженца или временное убежище.
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При этом лица рассматриваемой категории в ряде случаев не могут получить на руки вид на жительство в связи с отсутствием действительных документов, удостоверяющих личность, так как у национальных паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, истек срок действия и они стали недействительными, либо данные документы отсутствовали изначально.
"Законопроектом предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища", - говорится в документе.
Для этого необходимо внести поправки в ФЗ "О беженцах", уточняют авторы документа.
Они также предлагают исключить из него положения о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации является основанием для законного пребывания данного лица в РФ, поясняя, что само свидетельство подтверждает факт предоставления лицу временного убежища. В свою очередь основанием для законного пребывания на территории России является предоставление иностранному гражданину соответствующего статуса.
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти и органами судебной власти Российской Федерации за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на их текущее содержание, говорится в законопроекте.
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Ольга ЕпифановаЛеонид КалашниковГосдума РФРоссияОбщество
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