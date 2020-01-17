Вид на жительство в России могут исключить из оснований утраты убежища

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта Леонид Калашников , Виктор Водолацкий, Ольга Епифанова и Павел Шперов поясняют в документе, что в настоящий момент одним из оснований утраты статуса беженца или временного убежища является получение лицом разрешения на постоянное проживание в Российской Федерации (вида на жительство). В результате лицо, получившее вид на жительство, утрачивает гарантии на запрет возвращения против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства), даже если продолжают существовать обстоятельства, в связи с которыми ему ранее был предоставлен статус беженца или временное убежище.

При этом лица рассматриваемой категории в ряде случаев не могут получить на руки вид на жительство в связи с отсутствием действительных документов, удостоверяющих личность, так как у национальных паспортов или иных документов, удостоверяющих личность, истек срок действия и они стали недействительными, либо данные документы отсутствовали изначально.

"Законопроектом предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища", - говорится в документе.

Для этого необходимо внести поправки в ФЗ "О беженцах", уточняют авторы документа.

Они также предлагают исключить из него положения о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации является основанием для законного пребывания данного лица в РФ, поясняя, что само свидетельство подтверждает факт предоставления лицу временного убежища. В свою очередь основанием для законного пребывания на территории России является предоставление иностранному гражданину соответствующего статуса.