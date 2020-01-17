Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T16:53+0300
https://ria.ru/20200117/1563551289.html
Клишас опроверг сообщения о виде на жительство в Швейцарии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155072/97/1550729770_0:94:2048:1246_1036x0_80_0_0_cd3762b7225f7a688833c41d8b650403.jpg
РИА Новости

Клишас опроверг сообщения о виде на жительство в Швейцарии

16:21 17.01.2020 (обновлено: 16:53 17.01.2020)
2232
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас опроверг сообщения некоторых СМИ о якобы имеющемся у него виде на жительство в Швейцарии.
"Информация о наличии у меня гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа, который позволял бы постоянно проживать на территории другого государства, является ложной. У меня нет и никогда не было иностранного гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего постоянно проживать на территории иностранного государства", - заявил Клишас РИА Новости.
Максим Топилин
16 января, 11:33
В Минтруде опровергли наличие у Топилина вида на жительство в Болгарии
Он напомнил, что, согласно закону о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы, парламентарием не может быть гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство.
"В установленном порядке я предоставляю информацию о соблюдении требований, ограничений и запретов для осуществления полномочий члена Совета Федерации, в том числе об отсутствии гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства", - добавил глава комитета.
В декларации о доходах и имуществе Клишаса за 2018 год значится дом в Швейцарии площадью 432 квадратных метра и земельный участок в этой стране площадью 543 квадратных метра.
Ольга Голодец
16 января, 10:42
Представитель опроверг наличие у Голодец вида на жительство в Италии
21270007
Обсудить 6
Андрей КлишасСовет Федерации РФШвейцарияРоссияВ мире
Рекомендуем
Участники крещенских купаний в проруби в Киеве. 19 января 2019
Патриарха попросили вразумить ныряющих в купель в "непристойном виде"
Указатель у входа на станцию метро Войковская в Москве. Архивное фото
Упавший на рельсы на станции метро "Войковская" мужчина выжил
Джимми Медерс
В США убийцу помиловали за несколько часов до смертной казни
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Мишустин назначил нового руководителя ФНС
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Мировая лихорадка. Лавров раскрыл главные проблемы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина
Мизулина попросила проверить данные о ее якобы иностранном гражданстве
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали заявление МИД Польши о Красной армии
Телеведущий Иван Ургант
Урганту пригрозили уголовным делом
Скрипачка Анастасия Чеботарева. Стоп-кадр видео
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты "бога Кузи"
Здание МИД Польши
МИД Польши обвинил Россию в попытке "переврать историю"
Шведский музыкант Dr. Alban
В Раде выясняют, почему посетившие Крым иностранцы находятся в Киеве
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Спутник, выведенный в космос "Протоном", потерял половину мощности
Девушка с коляской гуляет в Парке Горького в Москве
Синоптики предрекли россиянам "весну в середине зимы"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния