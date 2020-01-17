Клишас опроверг сообщения о виде на жительство в Швейцарии

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас опроверг сообщения некоторых СМИ о якобы имеющемся у него виде на жительство в Швейцарии

"Информация о наличии у меня гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа, который позволял бы постоянно проживать на территории другого государства, является ложной. У меня нет и никогда не было иностранного гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего постоянно проживать на территории иностранного государства", - заявил Клишас РИА Новости.

Он напомнил, что, согласно закону о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы, парламентарием не может быть гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство.

"В установленном порядке я предоставляю информацию о соблюдении требований, ограничений и запретов для осуществления полномочий члена Совета Федерации, в том числе об отсутствии гражданства иностранного государства, вида на жительство, иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства", - добавил глава комитета.