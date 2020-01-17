2020-01-17T21:59+0300
2020-01-17T21:59+0300
https://ria.ru/20200117/1563550980.html
Салют в честь 75-летия освобождения Варшавы. Прямая трансляция
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РИА Новости
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Салют в честь 75-летия освобождения Варшавы. Прямая трансляция
На Поклонной горе в Москве войска Западного военного округа запускают фейерверки в 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
2020-01-17T21:59+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=47158899&type=mp4
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Салют в честь 75-летия освобождения Варшавы. Прямая трансляция
На Поклонной горе в Москве войска Западного военного округа запускают фейерверки в 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.
Польскую столицу освободили в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.
Всего в этом году состоятся шесть салютов — в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.