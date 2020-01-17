Салют в честь 75-летия освобождения Варшавы. Прямая трансляция

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На Поклонной горе в Москве войска Западного военного округа запускают фейерверки в 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков.

Польскую столицу освободили в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года).

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.