Пользователи твиттера вынудили МИД Германии извиниться за шутку

Накануне в рамках флешмоба #SeduceSomeoneInFourWords, для участия в котором надо написать "соблазнительное" сообщение из четырех слов, в аккаунте ведомства появилась фраза "Ваша виза одобрена" (Your visa got approved).

Многим пользователям соцсети шутка не понравилась — в частности, ее раскритиковали люди, сталкивавшиеся с трудностями при получении визы. Министерство решило удалить запись, которая, тем не менее, собрала много лайков и репостов.

"По-видимому, шутки — не всегда наша сильная сторона. Мы удалили предыдущий твит и приносим извинения всем, кого он обидел. Мы знаем, что процесс оформления виз сложен и решения о выдаче виз могут сильно повлиять на жизнь людей. Наши коллеги очень серьезно относятся к этим решениям", — отметили в ведомстве.