Пресс-конференция главы Федерации еврейских общин России А. Бороды

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24 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция президента Федерации еврейских общин России, директора и основателя Еврейского музея и центра толерантности, члена Общественной палаты РФ, раввина Александра БОРОДЫ.