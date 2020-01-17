Пресс-конференция главы Федерации еврейских общин России А. Бороды

Мероприятие пройдет в преддверии VII съезда Федерации еврейских общин России, приуроченного к 20-летию организации. Торжественная церемония открытия состоится 28 января в 11:00 в Московском еврейском общинном центре.
Федерация еврейских общин России – крупнейшая централизованная еврейская организация, объединяющая религиозные общины на всей территории нашей страны, основной целью которой является формирование условий для полноценной религиозной и национально-культурной жизни евреев России. Каждый год расширяются уже существующие и открываются новые направления общинной деятельности. Существуют общины в 140 городах, работают свыше 160 синагог и общинных центров, детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи. Действуют образовательные программы для молодежи.
К 20-летию в Москве соберутся председатели общин и раввины из 140 городов России. Также в нем примут участие представители благотворительных организаций и дипломатического корпуса, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. В программе – обсуждение проблем противодействия ксенофобии и антисемитизму, основных направлений работы еврейских общин в области образования и социальной работы, поддержки молодых семей, задач сохранения исторической правды, перспектив и основных путей развития еврейской общины России. По итогам съезда ожидается принятие ряда резолюций по общественным вопросам.
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Федерация еврейских общин России – крупнейшая централизованная еврейская организация, объединяющая религиозные общины на всей территории нашей страны, основной целью которой является формирование условий для полноценной религиозной и национально-культурной жизни евреев России. Каждый год расширяются уже существующие и открываются новые направления общинной деятельности. Существуют общины в 140 городах, работают свыше 160 синагог и общинных центров, детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи. Действуют образовательные программы для молодежи.
К 20-летию в Москве соберутся председатели общин и раввины из 140 городов России. Также в нем примут участие представители благотворительных организаций и дипломатического корпуса, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. В программе – обсуждение проблем противодействия ксенофобии и антисемитизму, основных направлений работы еврейских общин в области образования и социальной работы, поддержки молодых семей, задач сохранения исторической правды, перспектив и основных путей развития еврейской общины России. По итогам съезда ожидается принятие ряда резолюций по общественным вопросам.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/