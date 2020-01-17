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Пресс-конференция главы Федерации еврейских общин России А. Бороды
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РИА Новости

Пресс-конференция главы Федерации еврейских общин России А. Бороды

16:18 17.01.2020
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24 января в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция президента Федерации еврейских общин России, директора и основателя Еврейского музея и центра толерантности, члена Общественной палаты РФ, раввина Александра БОРОДЫ.
Мероприятие пройдет в преддверии VII съезда Федерации еврейских общин России, приуроченного к 20-летию организации. Торжественная церемония открытия состоится 28 января в 11:00 в Московском еврейском общинном центре.
Федерация еврейских общин России – крупнейшая централизованная еврейская организация, объединяющая религиозные общины на всей территории нашей страны, основной целью которой является формирование условий для полноценной религиозной и национально-культурной жизни евреев России. Каждый год расширяются уже существующие и открываются новые направления общинной деятельности. Существуют общины в 140 городах, работают свыше 160 синагог и общинных центров, детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи. Действуют образовательные программы для молодежи.
К 20-летию в Москве соберутся председатели общин и раввины из 140 городов России. Также в нем примут участие представители благотворительных организаций и дипломатического корпуса, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. В программе – обсуждение проблем противодействия ксенофобии и антисемитизму, основных направлений работы еврейских общин в области образования и социальной работы, поддержки молодых семей, задач сохранения исторической правды, перспектив и основных путей развития еврейской общины России. По итогам съезда ожидается принятие ряда резолюций по общественным вопросам.

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