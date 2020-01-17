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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-01-17T16:01+0300
https://ria.ru/20200117/1563549430.html
У депутата Дениса Кравченко нет ВНЖ Греции, заявил пресс-секретарь
https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1036x0_80_0_0_829bb5eabbacbdb9851d48af8f3e6b68.jpg
РИА Новости

У депутата Дениса Кравченко нет ВНЖ Греции, заявил пресс-секретарь

16:01 17.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь депутата Госдумы Дениса Кравченко опровергла информацию о наличии у парламентария вида на жительство (ВНЖ) Греции.
"Информация, которая появилась в ряде источников, в том числе интернете, о наличии ВНЖ Греции у Дениса Кравченко является недостоверной", - сказала пресс-секретарь депутата София Аверкина.
По ее словам, Кравченко никогда не имел и не имеет ни ВНЖ Греции, ни других подобных разрешений, позволяющих постоянно находиться и проживать на территории иностранных государств.
"Кравченко имеет единственное гражданство - Российской Федерации" - заявила Аверкина.
Андрей Воробьев
16 января, 19:21Новости Подмосковья
Власти Подмосковья опровергли слухи о ВНЖ у Воробьева за рубежом
Президент России, выступая с посланием к Федеральному Собранию, отметил, что главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства и его заместители, министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не должны обладать иностранным гражданством, а также видом на жительство за рубежом.
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Новости ПодмосковьяДенис КравченкоГосдума РФГрецияРоссия
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