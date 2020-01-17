У депутата Дениса Кравченко нет ВНЖ Греции, заявил пресс-секретарь

"Информация, которая появилась в ряде источников, в том числе интернете, о наличии ВНЖ Греции у Дениса Кравченко является недостоверной", - сказала пресс-секретарь депутата София Аверкина.

По ее словам, Кравченко никогда не имел и не имеет ни ВНЖ Греции, ни других подобных разрешений, позволяющих постоянно находиться и проживать на территории иностранных государств.

Президент России, выступая с посланием к Федеральному Собранию, отметил, что главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства и его заместители, министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не должны обладать иностранным гражданством, а также видом на жительство за рубежом.