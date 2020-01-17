В Иране проходят шествия в поддержку правительства

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Многочисленные шествия в поддержку иранского правительства проходят по всей стране после пятничной молитвы, которую впервые за восемь лет провел верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Шествия, фотографии которых публикуют иранские СМИ, проходят в различных провинциях страны, в числе которых Тегеран, Мазендеран, Керманшах и другие. Сотни человек идут по улицам городов с плакатами, на которых изображены верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент Хасан Роухани и погибший генерал КСИР Касем Сулеймани.
Ранее в пятницу верховный лидер ИРИ Али Хаменеи выступил перед сотнями иранцев на пятничной молитве, которую он проводил впервые за восемь лет. В речи он коснулся основных тем последнего месяца – убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, катастрофы с украинским Boeing, сбитым в Иране, атаки Ирана по базам США в Ираке и ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.