В Иране проходят шествия в поддержку правительства

Ранее в пятницу верховный лидер ИРИ Али Хаменеи выступил перед сотнями иранцев на пятничной молитве, которую он проводил впервые за восемь лет. В речи он коснулся основных тем последнего месяца – убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, катастрофы с украинским Boeing, сбитым в Иране, атаки Ирана по базам США в Ираке и ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.