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Халифа Хафтар назвал себя пацифистом
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РИА Новости

Халифа Хафтар назвал себя пацифистом

15:44 17.01.2020 (обновлено: 16:00 17.01.2020)
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© Фото : Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
© Фото : Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар в Афинах, Греция. 17 января 2020
АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил, что он является пацифистом и приехал в Грецию говорить о мире, передает афинское агентство новостей АМНА.
"Мы пацифисты. Мы приехали сюда, чтобы поговорить о мире", - цитирует агентство слова Хафтара журналистам перед встречей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, который принял его в своем кабинете в парламенте.
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Заявлений перед началом переговоров они не сделали.
Переговоры с премьером продолжались около часа. Ранее Хафтар встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.
Премьер-министр также провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель в связи с проведением берлинской конференции по ливийскому урегулированию.
Хафтар прибыл в четверг вечером в Афины с не объявленным заранее визитом. Сразу после прилета он встретился с министром иностранных дел Греции Дендиасом.
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Накануне Мицотакис заявил, что Греция наложит вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение Турции и правительства национального согласия Триполи о разграничении морских зон не будет отменено.
Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории Ливии, в конце ноября 2019 года подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. ЛНА с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.
В Берлине 19 января пройдет конференций по урегулированию в Ливии, Грецию на нее не пригласили, несмотря на просьбы Афин. На конференцию приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Премьер-министр ПНС Саррадж и глава Ливийской национальной армии маршал Хафтар заявили, что примут участие в конференции. Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
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