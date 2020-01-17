Халифа Хафтар назвал себя пацифистом

АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил, что он является пацифистом и приехал в Грецию говорить о мире, передает афинское агентство новостей АМНА.

"Мы пацифисты. Мы приехали сюда, чтобы поговорить о мире", - цитирует агентство слова Хафтара журналистам перед встречей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, который принял его в своем кабинете в парламенте.

Заявлений перед началом переговоров они не сделали.

Переговоры с премьером продолжались около часа. Ранее Хафтар встретился с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Премьер-министр также провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель в связи с проведением берлинской конференции по ливийскому урегулированию.

Хафтар прибыл в четверг вечером в Афины с не объявленным заранее визитом. Сразу после прилета он встретился с министром иностранных дел Греции Дендиасом.

Накануне Мицотакис заявил, что Греция наложит вето на политическое решение по Ливии на берлинской конференции, если соглашение Турции и правительства национального согласия Триполи о разграничении морских зон не будет отменено.

Греция добивается признания незаконным соглашения между Турцией и международно признанным Правительством национального согласия Ливии о военном сотрудничестве и разграничении морских зон. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории Ливии, в конце ноября 2019 года подписали меморандум по морским зонам и меморандум о военном сотрудничестве. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара. ЛНА с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.