Круглый стол к визиту Президента РФ В. Путина в Израиль

Участники:
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Михаил ДЖАБАРОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, член РСМД Петр СТЕГНИЙ;
- научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;
- руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий МАРЬЯСИС.
23 января ожидается визит Президента России Владимира Путина в Израиль. Помимо обсуждения двусторонней повестки, в преддверии очередной годовщины полного снятия блокады Ленинграда и Дня памяти жертв Холокоста (27 января) российский Президент примет участие в открытии мемориала в память о защитниках города-героя "Свеча памяти" и в мероприятиях в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркинау" на территории Польши. Открытие мемориала в Иерусалиме еще раз доказывает, что для Израиля, как и для России, священна память о героях, освободивших Европу и мир от "коричневой чумы", и наши страны едины в необходимости сохранения исторической правды.
Как развиваются отношения России и Израиля на современном этапе? По каким вопросам международной повестки позиции двух стран совпадают? Какой вклад Россия и Израиль могут внести в обеспечение региональной безопасности? Что для России и Израиля означает память о Второй мировой? Что наши страны могут сделать для противодействия фальсификации истории?
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- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Михаил ДЖАБАРОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, член РСМД Петр СТЕГНИЙ;
- научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;
- руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий МАРЬЯСИС.
23 января ожидается визит Президента России Владимира Путина в Израиль. Помимо обсуждения двусторонней повестки, в преддверии очередной годовщины полного снятия блокады Ленинграда и Дня памяти жертв Холокоста (27 января) российский Президент примет участие в открытии мемориала в память о защитниках города-героя "Свеча памяти" и в мероприятиях в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркинау" на территории Польши. Открытие мемориала в Иерусалиме еще раз доказывает, что для Израиля, как и для России, священна память о героях, освободивших Европу и мир от "коричневой чумы", и наши страны едины в необходимости сохранения исторической правды.
Как развиваются отношения России и Израиля на современном этапе? По каким вопросам международной повестки позиции двух стран совпадают? Какой вклад Россия и Израиль могут внести в обеспечение региональной безопасности? Что для России и Израиля означает память о Второй мировой? Что наши страны могут сделать для противодействия фальсификации истории?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/