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Круглый стол к визиту Президента РФ В. Путина в Израиль
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РИА Новости

Круглый стол к визиту Президента РФ В. Путина в Израиль

15:39 17.01.2020 (обновлено: 17:37 17.01.2020)
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21 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Российско-израильские отношения на современном этапе".
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Михаил ДЖАБАРОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол, член РСМД Петр СТЕГНИЙ;
- научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;
- руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий МАРЬЯСИС.

23 января ожидается визит Президента России Владимира Путина в Израиль. Помимо обсуждения двусторонней повестки, в преддверии очередной годовщины полного снятия блокады Ленинграда и Дня памяти жертв Холокоста (27 января) российский Президент примет участие в открытии мемориала в память о защитниках города-героя "Свеча памяти" и в мероприятиях в связи с 75-й годовщиной освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркинау" на территории Польши. Открытие мемориала в Иерусалиме еще раз доказывает, что для Израиля, как и для России, священна память о героях, освободивших Европу и мир от "коричневой чумы", и наши страны едины в необходимости сохранения исторической правды.
Как развиваются отношения России и Израиля на современном этапе? По каким вопросам международной повестки позиции двух стран совпадают? Какой вклад Россия и Израиль могут внести в обеспечение региональной безопасности? Что для России и Израиля означает память о Второй мировой? Что наши страны могут сделать для противодействия фальсификации истории?

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