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Правительство Украины должно уйти в отставку, заявил Бойко
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РИА Новости

Правительство Украины должно уйти в отставку, заявил Бойко

15:40 17.01.2020 (обновлено: 15:45 17.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Правительство ведет Украину к экономической пропасти, поэтому оно должно быть отправлено в отставку, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи, где он, якобы, говорит что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов", а себя называет "профаном" в экономике. Гончарук не стал отрицать подлинность записи, однако утверждает, что она была смонтирована. Зеленский поручил правоохранителям в течение двух недель выяснить, кто сделал и обнародовал запись.
Алексей Гончарук
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"В стране задержки с выплатами заработных плат, с выделением средств на инфраструктурные проекты, полный провал бюджета, что, собственно, признало правительство. А самое главное – они не знают, как действовать дальше. Всё это привело к тому, что страна оказалась в чрезвычайно сложной ситуации… Каждый день пребывания этого правительства у власти – это путь к экономической пропасти… Правительство должно уйти в отставку" – сказал Бойко в пятницу в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Что касается работы Верховной рады, то, по его словам, работа пропрезидентской фракции "Слуга народа" "не далеко ушла от кабмина".
"Парламент в эту сессию работал просто отвратительно. В турборежиме протягивали лоббистские законы. Анализируя эту сессию, можно сказать, что это сессия неоправдавшихся надежд. Люди надеялись на улучшение жизни, а в результате получили провал в экономике", – резюмировал Бойко.
Верховная рада Украины ранее приняла разработанный кабмином госбюджет на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, инфляцией на уровне в 5,5%, рост экономики составит 3,7%. Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 200 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2020 год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов.
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Вчера, 13:05
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