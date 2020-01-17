Правительство Украины должно уйти в отставку, заявил Бойко

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Правительство ведет Украину к экономической пропасти, поэтому оно должно быть отправлено в отставку, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Правительство ведет Украину к экономической пропасти, поэтому оно должно быть отправлено в отставку, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко , комментируя заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту страны Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи, где он, якобы, говорит что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов", а себя называет "профаном" в экономике. Гончарук не стал отрицать подлинность записи, однако утверждает, что она была смонтирована. Зеленский поручил правоохранителям в течение двух недель выяснить, кто сделал и обнародовал запись.

"В стране задержки с выплатами заработных плат, с выделением средств на инфраструктурные проекты, полный провал бюджета, что, собственно, признало правительство. А самое главное – они не знают, как действовать дальше. Всё это привело к тому, что страна оказалась в чрезвычайно сложной ситуации… Каждый день пребывания этого правительства у власти – это путь к экономической пропасти… Правительство должно уйти в отставку" – сказал Бойко в пятницу в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

Что касается работы Верховной рады, то, по его словам, работа пропрезидентской фракции "Слуга народа" "не далеко ушла от кабмина".

"Парламент в эту сессию работал просто отвратительно. В турборежиме протягивали лоббистские законы. Анализируя эту сессию, можно сказать, что это сессия неоправдавшихся надежд. Люди надеялись на улучшение жизни, а в результате получили провал в экономике", – резюмировал Бойко.