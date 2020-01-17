Заседание по мере пресечения главе МВД Коми проходит в закрытом режиме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Сыктывкарский городской суд принял решение "закрыть" заседание по избранию меры пресечения главе МВД Коми Виктору Половникову, сообщили РИА Новости в суде.
"Пресса покинула зал суда, заседание проходит в закрытом режиме", - сказал помощник председателя Сыктывкарского городского суда Игорь Ноговицын.
В четверг СК РФ сообщил, что по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Половников был задержан.
В пятницу в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Половникова.
Половников возглавляет МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.