Заседание по мере пресечения главе МВД Коми проходит в закрытом режиме

Суд получил ходатайство об аресте заммэра Ярославля по делу о взятке

Суд получил ходатайство об аресте заммэра Ярославля по делу о взятке

В пятницу в суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Половникова.

Половников возглавляет МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.