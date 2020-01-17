Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - заявил Зеленский.
Украинский лидер также призвал разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.
Ранее в Сети был опубликован аудиоролик, как предполагается, с неформального декабрьского совещания премьера с министрами и главами ряда ведомств. На записи звучат нелестные фразы о Владимире Зеленском — в частности Гончарук якобы заявил, что у президента "примитивное понимание экономических процессов".
В пятницу Гончарук написал заявление об отставке, которое направил Зеленскому. Он не стал отрицать подлинность ролика, однако заявил, что записьбыла смонтирована.
Согласно процедуре, заявление об отставке глава правительства должен подать на рассмотрение Рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов.