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Сенатор Морозов напомнил, что СССР помог восстановить экономику Польши
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РИА Новости

Сенатор Морозов напомнил, что СССР помог восстановить экономику Польши

15:09 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Польша не только была освобождена от фашистской оккупации, ее экономика восстанавливалась благодаря СССР, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Олег Морозов, комментируя заявление польского МИД.
МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".
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"Это типичный пример исторического вранья. Было бы странно, если бы после стольких лет фашистской оккупации, огромных жертв, которые она принесла полякам, к власти в Польше пришли бы антисоветские силы", - сказал Морозов.
Он отметил, что СССР оказывал огромную экономическую помощь разоренной Польше. "Экономика Польши возрождалась благодаря СССР", - подчеркнул сенатор.
По его словам, заявление Варшавы - это очередная попытка переписать историю "в угоду современным антироссийским настроениям, доминирующим в польских элитах". "То есть мало того, что освободили, мало того, что огромной ценой, так еще и помогли возродить страну", - заключил политик.
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Семнадцатое января считается днем освобождения Варшавы. Польская столица была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции (14-17 января 1945 года). Тем не менее, Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как заявила РИА Новости представитель пресс-службы города, "много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве".
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"Дали клятву покарать врага". История освобождения Варшавы
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Олег МорозовМИД ПольшиПольшаВаршаваВ миреЭкономикаПолитика
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