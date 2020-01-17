Сенатор Морозов напомнил, что СССР помог восстановить экономику Польши

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Польша не только была освобождена от фашистской оккупации, ее экономика восстанавливалась благодаря СССР, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Олег Морозов , комментируя заявление польского МИД.

МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".

"Это типичный пример исторического вранья. Было бы странно, если бы после стольких лет фашистской оккупации, огромных жертв, которые она принесла полякам, к власти в Польше пришли бы антисоветские силы", - сказал Морозов.

Он отметил, что СССР оказывал огромную экономическую помощь разоренной Польше. "Экономика Польши возрождалась благодаря СССР", - подчеркнул сенатор.

По его словам, заявление Варшавы - это очередная попытка переписать историю "в угоду современным антироссийским настроениям, доминирующим в польских элитах". "То есть мало того, что освободили, мало того, что огромной ценой, так еще и помогли возродить страну", - заключил политик.