В Нижнем Новгороде открыли новый офис Intel

"Компания Intel в пятницу открыла второй офис Центра исследований и разработок в Нижнем Новгороде. В новом офисе будут работать порядка 300 сотрудников, включая часть действующих сотрудников компании", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что новый офис Intel в Нижнем Новгороде - один из крупнейших центров исследований и разработок Intel в мире.

"Над проектами в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения, беспилотных автомобилей, высокопроизводительных вычислений работает около 1000 специалистов. Это существенная цифра от общего числа нижегородских айтишников. Для нас крайне важно, что компания проводит образовательные программы и сотрудничает с ведущими вузами региона: спрос на IT-специалистов на сегодняшний день почти в два раза превышает количество выпускников", - подчеркнул Никитин.

Губернатор выразил уверенность в перспективности сотрудничества компании и с Научно-образовательным центром, который в регионе создали одним из первых в России.