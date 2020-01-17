В Нижнем Новгороде открыли новый офис Intel

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии нового офиса Intel в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Компания Intel в пятницу открыла второй офис Центра исследований и разработок в Нижнем Новгороде. В новом офисе будут работать порядка 300 сотрудников, включая часть действующих сотрудников компании", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что новый офис Intel в Нижнем Новгороде - один из крупнейших центров исследований и разработок Intel в мире.
"Над проектами в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения, беспилотных автомобилей, высокопроизводительных вычислений работает около 1000 специалистов. Это существенная цифра от общего числа нижегородских айтишников. Для нас крайне важно, что компания проводит образовательные программы и сотрудничает с ведущими вузами региона: спрос на IT-специалистов на сегодняшний день почти в два раза превышает количество выпускников", - подчеркнул Никитин.
Губернатор выразил уверенность в перспективности сотрудничества компании и с Научно-образовательным центром, который в регионе создали одним из первых в России.
"Основным направлением деятельности Центра является развитие глобальных проектов Intel в области программного обеспечения, искусственного интеллекта, машинного зрения, 5G и интернета вещей. Мы активно сотрудничаем с ведущими университетами как в Нижнем Новгороде, так и по всей России, проводя совместные обучающие и исследовательские программы и предоставляя возможность молодым специалистам осваивать современные профессиональные навыки и инструменты под руководством экспертов компании", - отметила вице-президент и генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России Марина Алексеева.