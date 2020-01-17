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Путин на встрече по Ливии обсудит запуск диалога под эгидой ООН
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РИА Новости

Путин на встрече по Ливии обсудит запуск диалога под эгидой ООН

15:08 17.01.2020 (обновлено: 15:12 17.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на конференции по Ливии в Берлине обсудит запуск широкого политического диалога под эгидой ООН, сообщила пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого января президент РФ Владимир Путин посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинЛивияРоссияБерлин (город)В мире
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