Путин на встрече по Ливии обсудит запуск диалога под эгидой ООН

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на конференции по Ливии в Берлине обсудит запуск широкого политического диалога под эгидой ООН, сообщила пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого января президент РФ Владимир Путин посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.