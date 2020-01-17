МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого января президент РФ Владимир Путин посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции.
Конференция пройдет 19 января в Берлине. Мероприятие также посетят президент Турции Тайип Эрдоган, приглашение получили глава ПНС Файез Саррадж, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.
В Москве в понедельник прошли переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии. Обсуждения продолжались шесть часов, но соглашение о перемирии так и не было подписано. Хафтар уехал из Москвы, взяв паузу. В Минобороны РФ заявили, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.
На прошлой неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
В минувшую субботу после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер заявил, что считает своевременной инициативу Германии провести международную конференцию по Ливии. Путин отметил, что для достижения весомых результатов на конференции, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств. Главное, по его словам, принятые решения должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.