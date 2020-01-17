Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине

"Девятнадцатого января президент РФ Владимир Путин посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.