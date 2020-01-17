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Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине
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РИА Новости

Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине

15:07 17.01.2020 (обновлено: 15:13 17.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Девятнадцатого января президент РФ Владимир Путин посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции.
Конференция пройдет 19 января в Берлине. Мероприятие также посетят президент Турции Тайип Эрдоган, приглашение получили глава ПНС Файез Саррадж, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.
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На прошлой неделе президенты России и Турции согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь, глава международно признанного Правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
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Правительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджЕвросоюзАнгела МеркельООНРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение конфликта в ЛивииВладимир ПутинЛивияБерлин (город)В мире
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