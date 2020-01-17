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Лавров: МИД не называл дезинформацией версию о сбитом самолете в Иране
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РИА Новости

Лавров: МИД не называл дезинформацией версию о сбитом самолете в Иране

15:05 17.01.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
© РИА Новости / Александр Вильф
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Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МИД России никогда не называл дезинформацией версию о том, что украинский Boeing в Иране был сбит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения СМИ, которые ссылались на неправильное заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова про сбитый украинский Boeing.
Ранее Рябков заявил журналистам в Токио, что специалисты должны проанализировать ситуацию с катастрофой украинского самолета в Иране, и до этого нельзя выступать с громогласными заявлениями. По его словам, "никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями".
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На пресс-конференции журналист Independent спросил Лаврова, видит ли тот повод извиниться перед семьями погибших за то, что представители МИД до последнего называли дезинформацией Запада данные о том, что ответственность за трагедию лежит на Иране.
"Вы знаете, я не припомню, чтобы МИД официально говорил, что версия о том, что самолет был сбит, является дезинформацией. Я не припомню, вы можете меня опровергнуть, если у вас факты есть", - ответил ему Лавров.
На это журналист заявил, что приписываемые заявления от лица министерства якобы принадлежат замглавы МИД РФ Сергею Рябкову.
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"Ну, по-моему, или как? Никаких официальных заявлений мы не делали и не могли делать. Мы могли выступать только за то, чтобы была установлена истина", - сказал Лавров.
В свою очередь Мария Захарова после этого вызвалась процитировать слова Рябкова, иначе, по ее словам "мы даем повод для вранья".
"Сергей Алексеевич Рябков 10 января в Токио заявил буквально следующее, начало цитаты: "Я глубоко убежден, что пытаться наварить политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя. Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы, а начинать некие игры по меньшей мере недостойно". По его словам, далее опять прямая цитата: "никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями". Конец цитаты", - сказала Захарова.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеМария ЗахароваМеждународные авиалинии УкраиныСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияИранУкраинаВ мире
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