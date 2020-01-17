Лавров: МИД не называл дезинформацией версию о сбитом самолете в Иране

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. МИД России никогда не называл дезинформацией версию о том, что украинский Boeing в Иране был сбит, заявил глава МИД РФ МИД России никогда не называл дезинформацией версию о том, что украинский Boeing в Иране был сбит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждения СМИ, которые ссылались на неправильное заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова про сбитый украинский Boeing

Ранее Рябков заявил журналистам в Токио, что специалисты должны проанализировать ситуацию с катастрофой украинского самолета в Иране, и до этого нельзя выступать с громогласными заявлениями. По его словам, "никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями".

На пресс-конференции журналист Independent спросил Лаврова, видит ли тот повод извиниться перед семьями погибших за то, что представители МИД до последнего называли дезинформацией Запада данные о том, что ответственность за трагедию лежит на Иране.

"Вы знаете, я не припомню, чтобы МИД официально говорил, что версия о том, что самолет был сбит, является дезинформацией. Я не припомню, вы можете меня опровергнуть, если у вас факты есть", - ответил ему Лавров.

На это журналист заявил, что приписываемые заявления от лица министерства якобы принадлежат замглавы МИД РФ Сергею Рябкову.

"Ну, по-моему, или как? Никаких официальных заявлений мы не делали и не могли делать. Мы могли выступать только за то, чтобы была установлена истина", - сказал Лавров.

В свою очередь Мария Захарова после этого вызвалась процитировать слова Рябкова, иначе, по ее словам "мы даем повод для вранья".

"Сергей Алексеевич Рябков 10 января в Токио заявил буквально следующее, начало цитаты: "Я глубоко убежден, что пытаться наварить политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя. Надо дать специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы, а начинать некие игры по меньшей мере недостойно". По его словам, далее опять прямая цитата: "никаких оснований нет для того, чтобы на этой стадии выступать с громогласными заявлениями". Конец цитаты", - сказала Захарова.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.