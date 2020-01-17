Группа по изменению Конституции провела организационное заседание

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию провела первое организационное заседание, был образован секретариат, который будет аккумулировать все предложения, следующее заседание состоится 21 января, сообщил журналистам член группы Ярослав Нилов.
"Заседание носило организационно-содержательный характер, было принято решение создать секретариат, который будет собирать все поступающие предложения", - сказал он.
По словам Нилова, следующее заседание группы состоится во вторник в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.
Депутат подчеркнул, что группа будет работать исключительно над изменениями в 3-8 главы Основного закона.