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Группа по изменению Конституции провела организационное заседание
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РИА Новости

Группа по изменению Конституции провела организационное заседание

15:01 17.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию провела первое организационное заседание, был образован секретариат, который будет аккумулировать все предложения, следующее заседание состоится 21 января, сообщил журналистам член группы Ярослав Нилов.
"Заседание носило организационно-содержательный характер, было принято решение создать секретариат, который будет собирать все поступающие предложения", - сказал он.
По словам Нилова, следующее заседание группы состоится во вторник в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.
Депутат подчеркнул, что группа будет работать исключительно над изменениями в 3-8 главы Основного закона.
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