Группа по изменению Конституции провела организационное заседание

Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020

Заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию. 17 января 2020

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию провела первое организационное заседание, был образован секретариат, который будет аккумулировать все предложения, следующее заседание состоится 21 января, сообщил журналистам член группы Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию провела первое организационное заседание, был образован секретариат, который будет аккумулировать все предложения, следующее заседание состоится 21 января, сообщил журналистам член группы Ярослав Нилов

"Заседание носило организационно-содержательный характер, было принято решение создать секретариат, который будет собирать все поступающие предложения", - сказал он.

По словам Нилова, следующее заседание группы состоится во вторник в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.