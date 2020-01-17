Якутия планирует претендовать на проведение Арктического форума

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что республика планирует претендовать на проведение Международного форума "Арктика – территория диалога", когда для такого масштабного мероприятия будет готова вся необходимая инфраструктура.
Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.
"Мы понимаем, что такие крупные форумы как Арктический, который в прошлом году прошел в Санкт-Петербурге, требуют соответствующей инфраструктуры - от гостиниц до конференц-залов. У нас пока в республике готовности к этому нет, но когда она будет, а мы надеемся, что уже в 2022-2023 годах она будет достигнута, мы, конечно, могли бы претендовать на проведение таких мероприятий самого крупного международного уровня", - сказал Николаев РИА Новости в кулуарах прошедшего в Москве Гайдаровского форума.
Ранее глава республики сообщал, что в 2020 году в Якутске начнется строительство арктического центра культуры и эпоса с филармонией.
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