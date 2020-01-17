Якутия планирует претендовать на проведение Арктического форума

"Мы понимаем, что такие крупные форумы как Арктический, который в прошлом году прошел в Санкт-Петербурге, требуют соответствующей инфраструктуры - от гостиниц до конференц-залов. У нас пока в республике готовности к этому нет, но когда она будет, а мы надеемся, что уже в 2022-2023 годах она будет достигнута, мы, конечно, могли бы претендовать на проведение таких мероприятий самого крупного международного уровня", - сказал Николаев РИА Новости в кулуарах прошедшего в Москве Гайдаровского форума.