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Республика Саха (Якутия)
2020-01-17T16:41+0300
https://ria.ru/20200117/1563546125.html
Якутия планирует претендовать на проведение Арктического форума
https://cdn25.img.ria.ru/images/156193/13/1561931303_0:22:1280:742_1036x0_80_0_0_4e91e37dc957e0bf283718512f94f78b.jpg
РИА Новости

Якутия планирует претендовать на проведение Арктического форума

15:00 17.01.2020 (обновлено: 16:41 17.01.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГубернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что республика планирует претендовать на проведение Международного форума "Арктика – территория диалога", когда для такого масштабного мероприятия будет готова вся необходимая инфраструктура.
Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" проводится с 2010 года и является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.

"Мы понимаем, что такие крупные форумы как Арктический, который в прошлом году прошел в Санкт-Петербурге, требуют соответствующей инфраструктуры - от гостиниц до конференц-залов. У нас пока в республике готовности к этому нет, но когда она будет, а мы надеемся, что уже в 2022-2023 годах она будет достигнута, мы, конечно, могли бы претендовать на проведение таких мероприятий самого крупного международного уровня", - сказал Николаев РИА Новости в кулуарах прошедшего в Москве Гайдаровского форума.

Ранее глава республики сообщал, что в 2020 году в Якутске начнется строительство арктического центра культуры и эпоса с филармонией.
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