Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-17T15:12+0300
https://ria.ru/20200117/1563545893.html
Эрдоган считает, что сирийская армия нарушает режим перемирия в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/155248/29/1552482901_0:53:2458:1435_1036x0_80_0_0_de95b672bcf0e9232618cba8b3693779.jpg
РИА Новости

Эрдоган считает, что сирийская армия нарушает режим перемирия в Идлибе

15:11 17.01.2020 (обновлено: 15:12 17.01.2020)
569
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 17 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правительственную армию Сирии в нарушении режима перемирия в Идлибе.
Режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, был введен с 14.00 9 января 2020 года.
"События в Идлибе показывают нежелание (президента Сирии Башара) Асада соблюдать режим прекращения огня", - сказал Эрдоган журналистам.
Он обвинил правительственную армию Сирии в гибели мирных жителей в Идлибе и добавил, что Турция поднимет эту тему на международной конференции по Ливии 19 января в Берлине.
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Вчера, 14:31Война в Сирии
Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки
1810716
Обсудить 0
Идлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
США "поступили как трусы", убив Сулеймани, заявил Хаменеи
Вооружённые силы Сирии ведут боевые действия
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Хафтар подтвердил, что готов посетить Россию для диалога по Ливии
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине
Здание министерства иностранных дел России в Москве
МИД опроверг заявления властей Германии по делу Хангошвили
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Сирийские курды отрицают, что освобождают террористов за плату
Сайед Али Хаменеи
Хаменеи назвал крушение украинского Boeing в Иране горьким инцидентом
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Хаменеи высказался об атаке Ираном американских баз в Ираке
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии
При взрыве в Сирии погибли трое турецких военных
Президент РФ Владимир Путин
Путин на встрече по Ливии обсудит запуск диалога под эгидой ООН
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия зафиксировала 62 нарушения перемирия в Сирии за сутки
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Меркель проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
МИД назвал санкции против "Северного потока — 2" жестом отчаяния
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии 2019 года
Лавров: МИД не называл дезинформацией версию о сбитом самолете в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
00:54Пригожин прокомментировал высказывание Водонаевой о маткапитале
00:53Спикер Рады анонсировал новый законопроект о децентрализации
00:36МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона
00:30В Ярославле пять автомобилей утонули в большой луже
00:14SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
00:11Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
00:09В Раде считают заявление премьера об отставке "политическим жестом"
23:58В Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка
23:58Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия
23:47Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество
23:42Россия запустила восемь проектов программ в ООН
23:37Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
23:32Силовики выпустили около 20 мин по окраинам Горловки, заявили в ДНР
23:28Пострадавших по делу Буркова планируют искать на сайте минюста США
23:23РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в состав нового правительства
23:23Дети Винника подали в греческий суд жалобу на нарушение их прав
23:22Турецкий спецназ прибыл в Триполи для защиты чиновников ПНС
23:09Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
23:03Турецкие хакеры атаковали правительственные сайты Греции, сообщили СМИ
Лента новостейМолния