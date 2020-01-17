Эрдоган считает, что сирийская армия нарушает режим перемирия в Идлибе

Режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, был введен с 14.00 9 января 2020 года.

Он обвинил правительственную армию Сирии в гибели мирных жителей в Идлибе и добавил, что Турция поднимет эту тему на международной конференции по Ливии 19 января в Берлине.