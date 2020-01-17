ЕС будет работать с Киевом и при отставке правительства, заявил посол

КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Сотрудничество Сотрудничество Евросоюза с правительством Украины будет продолжаться независимо от того, состоится ли отставка действующего его состава, заявил посол ЕС в Киеве Матти Маасикас.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Гончарук не стал отрицать ее подлинность, однако утверждает, что она была смонтирована.

"Мы имеем, и я лично, очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться", - приводит слова Маасикаса сайт "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).

Посол уточнил, что новости об отставке премьера не повлияют на отношения и объемы сотрудничества между ЕС и украинским правительством. "Внутренняя политика - это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - считает Маасикас.

Согласно процедуре, заявление об отставке премьер должен подать на рассмотрение Верховной рады. Для ее удовлетворения достаточно 226 голосов. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. В сентябре была утверждена программа деятельности правительства, которая дает иммунитет кабмину на год. Однако если премьер сам написал заявление, то это не работает.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети Интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей.