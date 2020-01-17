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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T14:33+0300
https://ria.ru/20200117/1563544482.html
Партии в Думе не должны получать более 40% мест, считает Жириновский
https://cdn24.img.ria.ru/images/156349/86/1563498624_0:0:3019:1699_1036x0_80_0_0_c43d5fd0d881ea9698a9e0b80e79ae79.jpg
РИА Новости

Партии в Думе не должны получать более 40% мест, считает Жириновский

14:33 17.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил при изменении Конституции РФ установить лимит для партий на места в Думе: по его мнению, при прохождении в парламент ни одна партия не должна получать более 40% мест.
"В свете анонсированных президентом поправок в конституцию, которые должны расширить полномочия парламента в формировании правительства, мы предлагаем еще одну деталь. Нужно установить лимит: ни одна партия по итогам выборов не может получить более 40% мест", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Вчера, 02:25Формирование нового правительства
Жириновский объяснил, почему при Мишустине Россия совершит рывок
Он подчеркнул, что парламент обязательно должен быть коалиционным, иначе другие поправки об участии депутатов в утверждении всего состава правительства просто не имеют смысла.
"Если одна партия имеет в Госдуме более 50% мандатов, то она, конечно, утвердит всех министров, потому что это её люди и будут", - пояснил политик.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
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Формирование нового правительстваЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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