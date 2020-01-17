Партии в Думе не должны получать более 40% мест, считает Жириновский

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил при изменении Конституции РФ установить лимит для партий на места в Думе: по его мнению, при прохождении в парламент ни одна партия не должна получать более 40% мест.

"В свете анонсированных президентом поправок в конституцию, которые должны расширить полномочия парламента в формировании правительства, мы предлагаем еще одну деталь. Нужно установить лимит: ни одна партия по итогам выборов не может получить более 40% мест", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что парламент обязательно должен быть коалиционным, иначе другие поправки об участии депутатов в утверждении всего состава правительства просто не имеют смысла.

"Если одна партия имеет в Госдуме более 50% мандатов, то она, конечно, утвердит всех министров, потому что это её люди и будут", - пояснил политик.