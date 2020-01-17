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В кабинете главы саратовского минздрава идут обыски
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РИА Новости

В кабинете главы саратовского минздрава идут обыски

14:29 17.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи в пятницу проводят обыски в кабинете министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, которая вместе с подчиненными стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба свыше 53 миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
Ранее СК РФ сообщил, что отношении Мазиной и других сотрудников областного минздрава возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Уточнялось, что проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Действительно, в данный момент в служебном кабинете министра здравоохранения Натальи Мазиной проводятся следственные действия в виде обыска. Их проводят сотрудники следственных структур. Министр находится на рабочем месте, она оказывает сотрудникам следственных органов необходимую помощь, оказывает содействие", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о закупках медицинского оборудования.
"Судя по всему, речь может идти о закупке отечественного медоборудования у фирмы "Электрон" из Санкт-Петербурга. На протяжении всего хода расследования лично министр здравоохранения Мазина, сотрудники министерства оказывали, оказывают, при необходимости готовы оказывать в дальнейшем помощь в расследовании данного дела, в том числе и, прежде всего, в части установления истинных причин возможных нарушений, а также причастных лиц", - заявил Колоколов.
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"Мы не скрываем, что у нас сегодня проводится обыск. Не скрывали, что обыск проводился и в квартире министра. Нам скрывать нечего. Позиция у министра открытая. Она заявляла и сейчас настаивает на том, что не причастна к каким-либо нарушениям при проведении закупок. Министр готова отстаивать свою позицию, свое честное имя любыми законными методами и способами и впредь", - подчеркнул он.
Ранее Мазина в заявлении, предоставленном РИА Новости пресс-службой областного минздрава, сообщала, что 25 декабря 2019 года правоохранительные органы провели обыски в ее квартире и квартирах ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник.
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Следственный комитет РФСаратовПроисшествия
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