В кабинете главы саратовского минздрава идут обыски

САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи в пятницу проводят обыски в кабинете министра здравоохранения Следователи в пятницу проводят обыски в кабинете министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, которая вместе с подчиненными стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба свыше 53 миллионов рублей, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Ранее СК РФ сообщил, что отношении Мазиной и других сотрудников областного минздрава возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при закупке в 2018 году аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Уточнялось, что проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Действительно, в данный момент в служебном кабинете министра здравоохранения Натальи Мазиной проводятся следственные действия в виде обыска. Их проводят сотрудники следственных структур. Министр находится на рабочем месте, она оказывает сотрудникам следственных органов необходимую помощь, оказывает содействие", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о закупках медицинского оборудования.

"Судя по всему, речь может идти о закупке отечественного медоборудования у фирмы "Электрон" из Санкт-Петербурга. На протяжении всего хода расследования лично министр здравоохранения Мазина, сотрудники министерства оказывали, оказывают, при необходимости готовы оказывать в дальнейшем помощь в расследовании данного дела, в том числе и, прежде всего, в части установления истинных причин возможных нарушений, а также причастных лиц", - заявил Колоколов.

"Мы не скрываем, что у нас сегодня проводится обыск. Не скрывали, что обыск проводился и в квартире министра. Нам скрывать нечего. Позиция у министра открытая. Она заявляла и сейчас настаивает на том, что не причастна к каким-либо нарушениям при проведении закупок. Министр готова отстаивать свою позицию, свое честное имя любыми законными методами и способами и впредь", - подчеркнул он.