Клинцевич рассказал о сроках рассмотрения проекта о зампреде Совбеза

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Комитет Госдумы по безопасности будет рекомендовать Совету Думы вынести проект о введении должности зампреда Совета безопасности РФ на рассмотрение палаты на следующей неделе, заявил ранее журналистам глава комитета Василий Пискарев.

"Конечно, мы задерживаться не будем, если наши коллеги смогут оперативно, в начале следующей недели, принять законопроект в третьем чтении, то мы сможем рассмотреть его уже на заседании 22 января", - сказал Клинцевич.

Он отметил, что не видит проблем с одобрением закона в Совфеде.

"Это касается развития страны, и конечно, мы поддержим этот проект", - сказал сенатор.

Президент Владимир Путин в четверг внёс в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, Совет Госдумы в приоритетном порядке на заседании 20 января рассмотрит данный законопроект.