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2020-01-17T14:11+0300
https://ria.ru/20200117/1563542788.html
Клинцевич рассказал о сроках рассмотрения проекта о зампреде Совбеза
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РИА Новости

Клинцевич рассказал о сроках рассмотрения проекта о зампреде Совбеза

14:11 17.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть законопроект о введении должности зампреда Совета безопасности РФ уже на заседании 22 января, заявил РИА Новости член комитета верхней палаты по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Комитет Госдумы по безопасности будет рекомендовать Совету Думы вынести проект о введении должности зампреда Совета безопасности РФ на рассмотрение палаты на следующей неделе, заявил ранее журналистам глава комитета Василий Пискарев.
"Конечно, мы задерживаться не будем, если наши коллеги смогут оперативно, в начале следующей недели, принять законопроект в третьем чтении, то мы сможем рассмотреть его уже на заседании 22 января", - сказал Клинцевич.
Он отметил, что не видит проблем с одобрением закона в Совфеде.
"Это касается развития страны, и конечно, мы поддержим этот проект", - сказал сенатор.
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Президент Владимир Путин в четверг внёс в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя. Как сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, Совет Госдумы в приоритетном порядке на заседании 20 января рассмотрит данный законопроект.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ, что правительство в полном составе уходит в отставку, после Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева. Ранее Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для премьера Медведева нужны изменения в закон, то он готов это сделать.
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