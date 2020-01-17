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Меркель проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле
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РИА Новости

Меркель проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле

13:59 17.01.2020
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© AP Photo / Axel SchmidtПрезидент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
© AP Photo / Axel Schmidt
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 24 января переговоры в Стамбуле с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"По окончании своего визита в Давос (23 января - ред.) канцлер отправится в Стамбул, в пятницу, 24 января, там состоятся переговоры с президентом Турции Эрдоганом", - заявил Зайберт.
В программе визита Меркель - открытие совместно с Эрдоганом нового кампуса германо-турецкого университета, встречи с представителями бизнеса и гражданского общества, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи
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Ангела МеркельГерманияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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