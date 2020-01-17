Меркель проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле

Политолог: США лишаются рьяных союзников Немецкие СМИ объяснили, почему миру не обойтись без России. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин, страны, испытывающие давление со стороны США, ищут иные центры политической силы в мире.