Медведев пожелал успехов новому премьеру и правительству

"Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству, и, конечно, председателю правительства, максимальных успехов в достижении поставленных целей. Работа в правительстве - я об этом неоднократно говорил - наверное, один из самых сложных видов деятельности. Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми, это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна", - сказал Медведев.