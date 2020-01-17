Медведев пожелал успехов новому премьеру и правительству

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев пожелал новому главе правительства и кабмину в целом успехов, отметив, что эта работа требует максимальной отдачи и подвергается критике.
Назначенный накануне премьером Михаил Мишустин и Медведев встретились в пятницу в Доме правительства с ушедшим в отставку кабинетом министров.
"Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству, и, конечно, председателю правительства, максимальных успехов в достижении поставленных целей. Работа в правительстве - я об этом неоднократно говорил - наверное, один из самых сложных видов деятельности. Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми, это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна", - сказал Медведев.
Он пожелал успехов коллегам, которые войдут в состав нового правительства и продолжат работу, которой занимался ушедший кабмин под его руководством.
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