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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-17T14:08+0300
https://ria.ru/20200117/1563540713.html
Медведев пожелал успехов новому премьеру и правительству
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РИА Новости

Медведев пожелал успехов новому премьеру и правительству

13:53 17.01.2020 (обновлено: 14:08 17.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев пожелал новому главе правительства и кабмину в целом успехов, отметив, что эта работа требует максимальной отдачи и подвергается критике.
Назначенный накануне премьером Михаил Мишустин и Медведев встретились в пятницу в Доме правительства с ушедшим в отставку кабинетом министров.
"Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству, и, конечно, председателю правительства, максимальных успехов в достижении поставленных целей. Работа в правительстве - я об этом неоднократно говорил - наверное, один из самых сложных видов деятельности. Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми, это специфика деятельности правительства, но она исключительно важна", - сказал Медведев.
Он пожелал успехов коллегам, которые войдут в состав нового правительства и продолжат работу, которой занимался ушедший кабмин под его руководством.
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